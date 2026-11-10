Місто в темряві через відключення світла. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Цієї зими українці можуть залишатися без електроенергії до 20 годин на добу. Водночас одним із головних завдань буде забезпечення живленням критичної інфраструктури. Пройти зимовий період Україні допоможуть атомна енергетика та імпорт електроенергії.

Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в ефірі День.LIVE.

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Скільки годин не буде світла в Україні взимку

За словами Володимира Омельченка, в окремі дні тривалість відключень електроенергії в Україні може становити 18–20 годин. В інші дні споживачі можуть залишатися без світла по 8–12 годин.

За словами експерта, першочерговим завданням залишається забезпечення електроенергією критичної інфраструктури. Водночас він переконаний, що атомна енергетика разом з імпортом електроенергії допоможуть країні пройти зиму, хоча цей період буде складним.

Омельченко назвав ці джерела основою енергетичної стійкості України:

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"І я впевнений, що наш щит стійкості, а це атомна енергетика плюс імпорт, дозволять нам пройти зиму. Важко, але пройти".

Чому генератори не зможуть повністю замінити електропостачання

Окремо експерт пояснив, чому генератори не можуть стати повноцінною альтернативою централізованому електропостачанню. За його словами, таке обладнання призначене для аварійного живлення та не розраховане на безперервну роботу протягом багатьох тижнів.

Крім того, тривале використання генераторів потребуватиме значних витрат на дизельне пальне. Омельченко наголосив, що через надмірне навантаження обладнання може вийти з ладу.

Водночас експерт сподівається, що українські енергетики зможуть відновлювати пошкоджені внаслідок російських ударів об'єкти енергетичної інфраструктури. Зокрема, йдеться про підстанції та лінії передачі електроенергії, які забезпечують її перетік між різними регіонами.

Новини.LIVE інформували, що Україна запропонувала Росії припинити вогонь в енергетичній сфері, щоб зупинити атаки на енергетичну інфраструктуру. Відповідні пропозиції Київ уже передав міжнародним партнерам. Тепер українська сторона очікує на реакцію Росії.

Новини.LIVE писали, що Європейський Союз застосує механізм екстреної допомоги, щоб терміново профінансувати відновлення пошкодженої російськими ударами енергетичної інфраструктури України. Кошти спрямують на найнагальніші потреби, пов’язані з постачанням електроенергії, тепла та води. Найскладніша ситуація наразі у Києві, Херсоні, Сумській, Донецькій та Дніпропетровській областях.