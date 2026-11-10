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Главная Новости дня Омельченко: украинцы могут оставаться без света до 20 часов в сутки

Омельченко: украинцы могут оставаться без света до 20 часов в сутки

Ua ru
10 ноября 2026 22:35
Эксклюзив
Отключение света до 20 часов: прогноз эксперта на зиму Новини.LIVE
Город погрузился в темноту из-за отключения света. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Этой зимой украинцы могут оставаться без электроэнергии до 20 часов в сутки. В то же время одной из главных задач станет обеспечение электроснабжения критически важной инфраструктуры. Пережить зимний период Украине помогут атомная энергетика и импорт электроэнергии.

Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире День.LIVE.

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Сколько часов не будет света в Украине зимой

По словам Владимира Омельченко, в отдельные дни продолжительность отключений электроэнергии в Украине может составлять 18–20 часов. В остальные дни потребители могут оставаться без света по 8–12 часов.

По словам эксперта, первоочередной задачей остается обеспечение электроэнергией критической инфраструктуры. В то же время он убежден, что атомная энергетика вместе с импортом электроэнергии помогут стране пережить зиму, хотя этот период будет сложным.

Омельченко назвал эти источники основой энергетической устойчивости Украины:

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"И я уверен, что наш щит устойчивости, а это атомная энергетика плюс импорт, позволит нам пережить зиму. Трудно, но пережить".

Почему генераторы не смогут полностью заменить электроснабжение

Отдельно эксперт объяснил, почему генераторы не могут стать полноценной альтернативой централизованному электроснабжению. По его словам, такое оборудование предназначено для аварийного питания и не рассчитано на непрерывную работу в течение многих недель.

Кроме того, длительное использование генераторов потребует значительных затрат на дизельное топливо. Омельченко подчеркнул, что из-за чрезмерной нагрузки оборудование может выйти из строя.

В то же время эксперт надеется, что украинские энергетики смогут восстановить поврежденные в результате российских ударов объекты энергетической инфраструктуры. В частности, речь идет о подстанциях и линиях электропередачи, которые обеспечивают переток электроэнергии между различными регионами.

Новини.LIVE сообщали, что Украина предложила России прекратить огонь в энергетической сфере, чтобы остановить атаки на энергетическую инфраструктуру. Соответствующие предложения Киев уже передал международным партнерам. Теперь украинская сторона ожидает реакции России.

Новини.LIVE писали, что Европейский Союз применит механизм экстренной помощи, чтобы срочно профинансировать восстановление поврежденной российскими ударами энергетической инфраструктуры Украины. Средства будут направлены на самые насущные нужды, связанные с поставками электроэнергии, тепла и воды. Самая сложная ситуация сейчас в Киеве, Херсоне, Сумской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Минэнерго обстрелы зима энергосистема энергетика отключения света графики отключений света
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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