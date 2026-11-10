Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: facebook.com/andrij.sybiha

Украина предложила России прекратить огонь на двух направлениях. Речь идет о Черном море и энергетической сфере. Свои предложения украинская сторона уже передала международным партнерам и теперь ожидает ответа от РФ.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает Новини.LIVE.

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Украина предлагает РФ режим тишины в энергетике и Черном море

По словам главы МИД Андрея Сибиги, украинская сторона представила свои подходы к перемирию, которые предусматривают прекращение огня в Черном море и в энергетической сфере. Предложения уже переданы партнерам, сейчас Киев ожидает реакции российской стороны.

"Украина предлагает свои подходы к перемирию — как в Черном море, так и в энергетике. Мы передали их партнёрам и сейчас ожидаем ответа со стороны россиян", — заявил глава дипломатического ведомства.

Какую часть территории Донбасса контролирует Украина

Отдельно Сибига опроверг заявление российского диктатора Путина о том, что под контролем Украины остается лишь 10% Донбасса. По словам Сибиги, украинская сторона контролирует 20% территории региона.

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Эти данные глава МИД передал государственному секретарю США и другим международным партнерам.

Также глава МИД подчеркнул, что Украина продолжает получать от Соединенных Штатов разведывательные данные и военное оборудование в рамках соответствующих программ.

Скриншот сообщения МИД Украины/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что 10 ноября 2026 года в Париже министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с государственным секретарем США Марко Рубио. Стороны обсудили мирные переговоры, ситуацию на фронте, сотрудничество в сфере обороны, совместное производство дронов и экономические проекты. Также речь шла о восстановлении свободы судоходства в Черном море.

Новини.LIVE писали, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не поддерживает требование Евросоюза о немедленном прекращении огня в Украине. Он утверждает, что перемирие якобы даст Киеву время на восстановление военного потенциала. В свою очередь Россия настаивает на обсуждении будущей архитектуры безопасности Украины, РФ и Европы.