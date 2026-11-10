Сибіга: Україна запропонувала РФ перемир’я в Чорному морі та енергетиці
Україна запропонувала Росії припинити вогонь на двох напрямках. Ідеться про Чорне море та енергетичну сферу. Свої пропозиції українська сторона вже передала міжнародним партнерам і тепер очікує на відповідь РФ.
Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, інформує Новини.LIVE.
Україна пропонує РФ режим тиші в енергетиці та Чорному морі
За словами глави МЗС Андрія Сибіги, українська сторона представила власні підходи до перемир’я, які передбачають припинення вогню в Чорному морі та в енергетичній сфері. Пропозиції вже передали партнерам, наразі Київ очікує на реакцію російської сторони.
"Україна пропонує свої підходи щодо перемир’я — як у Чорному морі, так і в енергетиці. Ми передали їх партнерам і зараз очікуємо на відповідь з боку росіян", — заявив очільник дипломатичного відомства.
Скільки території Донбасу контролює Україна
Окремо Сибіга спростував заяву російського диктатора Путіна про те, що під контролем України залишається лише 10% Донбасу. За словами Сибіги, українська сторона контролює 20% території регіону.
Ці дані очільник МЗС передав державному секретарю США та іншим міжнародним партнерам.
Також глава МЗС наголосив, що Україна продовжує отримувати від Сполучених Штатів розвідувальні дані та військове обладнання в межах відповідних програм.
Новини.LIVE інформували, що 10 листопада 2026 року в Парижі міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з державним секретарем США Марко Рубіо. Сторони обговорили мирні переговори, ситуацію на фронті, оборонну співпрацю, спільне виробництво дронів та економічні проєкти. Також ішлося про відновлення свободи судноплавства в Чорному морі.
Новини.LIVE писали, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва не підтримує вимогу Євросоюзу щодо негайного припинення вогню в Україні. Він стверджує, що перемир’я нібито дасть Києву час на відновлення військових спроможностей. Натомість Росія наполягає на обговоренні майбутньої архітектури безпеки України, РФ та Європи.