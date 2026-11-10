Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЗаконБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Сибіга: Україна запропонувала РФ перемир’я в Чорному морі та енергетиці

Сибіга: Україна запропонувала РФ перемир’я в Чорному морі та енергетиці

Ua ru
10 листопада 2026 20:41
Сибіга заявив, що Україна запропонувала Росії перемир’я в енергетиці та Чорному морі facebook.com/andrij.sybiha
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: facebook.com/andrij.sybiha

Україна запропонувала Росії припинити вогонь на двох напрямках. Ідеться про Чорне море та енергетичну сферу. Свої пропозиції українська сторона вже передала міжнародним партнерам і тепер очікує на відповідь РФ.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Україна пропонує РФ режим тиші в енергетиці та Чорному морі

За словами глави МЗС Андрія Сибіги, українська сторона представила власні підходи до перемир’я, які передбачають припинення вогню в Чорному морі та в енергетичній сфері. Пропозиції вже передали партнерам, наразі Київ очікує на реакцію російської сторони.

"Україна пропонує свої підходи щодо перемир’я — як у Чорному морі, так і в енергетиці. Ми передали їх партнерам і зараз очікуємо на відповідь з боку росіян", — заявив очільник дипломатичного відомства.

Скільки території Донбасу контролює Україна

Окремо Сибіга спростував заяву російського диктатора Путіна про те, що під контролем України залишається лише 10% Донбасу. За словами Сибіги, українська сторона контролює 20% території регіону.

Читайте також:

Ці дані очільник МЗС передав державному секретарю США та іншим міжнародним партнерам.

Також глава МЗС наголосив, що Україна продовжує отримувати від Сполучених Штатів розвідувальні дані та військове обладнання в межах відповідних програм.

null
Скриншот повідомлення МЗС України/Telegram

Новини.LIVE інформували, що 10 листопада 2026 року в Парижі міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з державним секретарем США Марко Рубіо. Сторони обговорили мирні переговори, ситуацію на фронті, оборонну співпрацю, спільне виробництво дронів та економічні проєкти. Також ішлося про відновлення свободи судноплавства в Чорному морі.

Новини.LIVE писали, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва не підтримує вимогу Євросоюзу щодо негайного припинення вогню в Україні. Він стверджує, що перемир’я нібито дасть Києву час на відновлення військових спроможностей. Натомість Росія наполягає на обговоренні майбутньої архітектури безпеки України, РФ та Європи.

переговори Чорне море Андрій Сибіга перемир'я енергетика Росія мирні переговори режим тиші
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації