Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Фото: Reuters

Росія не підтримує вимогу Європейського Союзу щодо негайного припинення вогню в Україні. У Кремлі вважають, що така ініціатива дасть Києву можливість виграти час. Водночас Москва наполягає на обговоренні майбутньої архітектури безпеки України, Росії та Європи.

Про це заяви Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, інформує Новини.LIVE з посиланням на росЗМІ.

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РФ відкинула пропозиції ЄС щодо припинення вогню

За словами глави МЗС РФ Сергія Лаврова, під час переговорів в Абу-Дабі за пропозицією США обговорюють параметри майбутньої архітектури безпеки України, Росії та Європи. Водночас Лавров звернув увагу на позицію Брюсселя та інших європейських столиць, які наполягають на негайному припиненні бойових дій.

"Це принциповий момент, тому що все, що зараз чути з Брюсселя та інших столиць країн Євросоюзу, зводиться до вимоги негайно припинити вогонь", — сказав Лавров.

Також очільник дипломатичного відомства РФ згадав заяву голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн. Вона зазначила, що обговорення параметрів майбутньої архітектури безпеки не відбуватиметься до досягнення стійкого перемир'я. Лавров пов'язав таку позицію європейської сторони з нібито наміром дати Україні час для відновлення військових спроможностей і заявив, що Росія не погодиться на це.

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"Тобто знову стара логіка — обов’язково треба виграти час для своїх клієнтів київського режиму й використати цей час для того, щоб хоч якось відшкодувати ті втрати, яких він зазнав у військовому плані. Ми на це не погодимося", — підкреслив Лавров.

Новини.LIVE інформували, що спецпредставник США Джаред Кушнер заявив, що Путін готовий до миру за певних умов. За його словами, такий висновок американська сторона зробила після спілкування зі російським диктатором. Водночас Кушнер зазначив, що Росія також хоче знати, чи готові Україна та Європа до завершення війни.

Новини.LIVE писали, що державний секретар США Марко Рубіо назвав переговори України, США та Росії в Абу-Дабі дуже продуктивними, однак наголосив, що попереду ще багато роботи. Він також повідомив про заплановану зустріч європейських представників з американською переговорною командою. За словами Рубіо, США прагнуть розширити тристоронній формат перемовин, залучивши до нього європейські країни.