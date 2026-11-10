Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото: Reuters

Россия не поддерживает требование Европейского Союза о немедленном прекращении огня в Украине. В Кремле считают, что такая инициатива даст Киеву возможность выиграть время. В то же время Москва настаивает на обсуждении будущей архитектуры безопасности Украины, России и Европы.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ.

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РФ отвергла предложения ЕС о прекращении огня

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в ходе переговоров в Абу-Даби по предложению США обсуждаются параметры будущей архитектуры безопасности Украины, России и Европы. В то же время Лавров обратил внимание на позицию Брюсселя и других европейских столиц, которые настаивают на немедленном прекращении боевых действий.

"Это принципиальный момент, потому что все, что сейчас слышно из Брюсселя и других столиц стран Евросоюза, сводится к требованию немедленно прекратить огонь", — сказал Лавров.

Также глава МИД РФ упомянул заявление председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Она отметила, что обсуждение параметров будущей архитектуры безопасности не будет происходить до достижения устойчивого перемирия. Лавров связал такую позицию европейской стороны с якобы намерением дать Украине время для восстановления военного потенциала и заявил, что Россия не согласится на это.

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"То есть снова старая логика — обязательно нужно выиграть время для своих клиентов киевского режима и использовать это время для того, чтобы хоть как-то возместить те потери, которые он понес в военном плане. Мы на это не согласимся", — подчеркнул Лавров.

Новини.LIVE сообщали, что спецпредставитель США Джаред Кушнер заявил, что Путин готов к миру при определенных условиях. По его словам, к такому выводу американская сторона пришла после общения с российским диктатором. В то же время Кушнер отметил, что Россия также хочет знать, готовы ли Украина и Европа к завершению войны.

Новини.LIVE писали, что госсекретарь США Марко Рубио назвал переговоры Украины, США и России в Абу-Даби очень продуктивными, однако подчеркнул, что впереди еще много работы. Он также сообщил о запланированной встрече европейских представителей с американской переговорной командой. По словам Рубио, США стремятся расширить трехсторонний формат переговоров, привлекая к нему европейские страны.