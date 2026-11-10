Офіційна зустріч за участю української та американської делегацій. Фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 10 листопада в Парижі провів зустріч із державним секретарем США Марко Рубіо на полях зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн G7. Переговори відбулися на тлі тристоронніх контактів України, США та Росії в Абу-Дабі, де в цей же день розпочався новий раунд обговорень щодо завершення війни.

Про це повідомило МЗС України та державний секретар США Марко Рубіо у соцмережі X, передає Новини.LIVE.

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Мирні переговори та оборонна співпраця

За словами Андрія Сибіги, під час зустрічі сторони підтвердили важливість стратегічного партнерства між Україною та США.

"Наші переговори були зосереджені на мирних зусиллях під проводом США, ситуації на полі бою та міжнародних подіях. Ми маємо використати кожну можливість для дипломатії та деескалації", — написав глава українського МЗС.

Своєю чергою, Марко Рубіо назвав зустріч продуктивною.

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"Ми обговорили поточні переговори щодо завершення російсько-української війни, енергетичну стійкість та оборонну співпрацю. Сполучені Штати залишаються зосередженими на досягненні міцного та тривалого миру", — повідомив державний секретар США.

Спільне виробництво дронів та економічні проєкти

Окремо Андрій Сибіга заявив про готовність України розширювати співпрацю зі Сполученими Штатами, зокрема "спільне виробництво дронів і перспективні економічні проєкти".

Сибіга порушив питання судноплавства в Чорному морі

Ще однією темою переговорів стала ситуація в Чорному морі.

"Ми обговорили ситуацію в Чорному морі та необхідність відновлення свободи судноплавства задля глобальної продовольчої безпеки", — повідомив Андрій Сибіга.

Також глава МЗС України подякував американській стороні за участь у гуманітарній операції в Олешках.

"Україна вдячна Сполученим Штатам за їхню залученість, а особливо першій леді Меланії Трамп — за врятовані життя завдяки успішній гуманітарній операції в Олешках", — заявив міністр.

Крім того, Андрій Сибіга поновив запрошення американському держсекретарю відвідати Україну.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що 10 листопада українська делегація розпочала роботу в Об'єднаних Арабських Еміратах. Спочатку представники України провели координаційні консультації з партнерами зі США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, НАТО та Єврокомісії. Після цього переговорний процес перейшов до тристороннього формату за участю України, США та Росії.

До складу української делегації увійшли керівник Офісу президента Кирило Буданов, керівник Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця та заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

Напередодні в США висловлювали стриманий оптимізм щодо перспектив переговорів. За інформацією американського посадовця, під час закритих контактів Україна та Росія демонстрували готовність до певних компромісів, попри публічні розбіжності щодо територіальних питань.