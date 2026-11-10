Официальная встреча с участием украинской и американской делегаций. Фото: МИД

10 ноября в Париже министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с государственным секретарем США Марко Рубио в рамках встречи глав внешнеполитических ведомств стран G7. Переговоры состоялись на фоне трехсторонних контактов между Украиной, США и Россией в Абу-Даби, где в этот же день начался новый раунд обсуждений по вопросу прекращения войны.

Об этом сообщило МИД Украины и государственный секретарь США Марко Рубио в социальной сети X, передает Новини.LIVE.

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Мирные переговоры и сотрудничество в области обороны

По словам Андрея Сибиги, в ходе встречи стороны подтвердили важность стратегического партнерства между Украиной и США.

"Наши переговоры были сосредоточены на мирных усилиях под руководством США, ситуации на поле боя и международных событиях. Мы должны использовать каждую возможность для дипломатии и деэскалации", — написал глава украинского МИД.

В свою очередь, Марко Рубио назвал встречу продуктивной.

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"Мы обсудили текущие переговоры о завершении российско-украинской войны, энергетическую устойчивость и сотрудничество в сфере обороны. Соединённые Штаты по-прежнему сосредоточены на достижении прочного и долгосрочного мира", — сообщил государственный секретарь США.

Совместное производство дронов и экономические проекты

Отдельно Андрей Сибига заявил о готовности Украины расширять сотрудничество с Соединёнными Штатами, в частности в области "совместного производства дронов и перспективных экономических проектов".

Сибига поднял вопрос о судоходстве в Черном море

Еще одной темой переговоров стала ситуация в Черном море.

"Мы обсудили ситуацию в Черном море и необходимость восстановления свободы судоходства в интересах глобальной продовольственной безопасности", — сообщил Андрей Сибига.

Также глава МИД Украины поблагодарил американскую сторону за участие в гуманитарной операции в Олешках.

"Украина благодарна Соединённым Штатам за их участие, а особенно первой леди Мелании Трамп — за спасённые жизни благодаря успешной гуманитарной операции в Олешках", — заявил министр.

Кроме того, Андрей Сибига вновь пригласил госсекретаря США посетить Украину.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что 10 ноября украинская делегация приступила к работе в Объединенных Арабских Эмиратах. Сначала представители Украины провели координационные консультации с партнерами из США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии. После этого переговорный процесс перешел в трехсторонний формат с участием Украины, США и России.

В состав украинской делегации вошли руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, руководитель Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Кислица и заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Накануне в США выражали сдержанный оптимизм относительно перспектив переговоров. По информации американского чиновника, в ходе закрытых контактов Украина и Россия демонстрировали готовность к определенным компромиссам, несмотря на публичные разногласия по территориальным вопросам.