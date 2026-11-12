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Зеленский: Литва передаст Украине энергетическое оборудование

Ua ru
12 ноября 2026 00:22
Зеленский заявил, что Литва предоставит Украине энергетическое оборудование Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Литвы Гитанасом Науседой, на которой обсуждались встречи в Абу-Даби, украинская энергетика и логистическая поддержка. На данный момент уже принято решение о том, что Литва предоставит Украине часть необходимого энергетического оборудования.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост главы государства в Telegram.

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Что известно о встрече Зеленского и Науседы

Зеленский, комментируя встречу с литовским лидером, отметил, что они максимально координируют свои действия по всем вопросам, касающимся усилий по достижению мира.

"Рассказал Гитанасу о встречах, которые состоялись на днях в Абу-Даби. Самое важное — удалось договориться об обмене пленными, и рассчитываем, что он будет масштабным", — рассказал президент.

Кроме того, лидеры Украины и Литвы обсудили помощь украинской энергетике и логистическую поддержку. Глава государства отметил, что сейчас во многих городах Украины очень сложная ситуация и есть понимание, какие объекты могут стать целями для новых атак РФ.

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"Литва предоставит часть необходимого оборудования. Решение уже принято, и мы ожидаем поставки. Спасибо", — подчеркнул Зеленский.

Подводя итоги, президент добавил, что ведется подготовка к тому, что уже в первой половине 2027 года Литва будет председательствовать в Совете ЕС.

"Делаем все для того, чтобы к концу 2026 года открыть все кластеры и во время литовского председательства уже закрывать переговорные разделы. Поделился с Гитанасом идеями, которые могут ускорить этот процесс, и есть полная поддержка со стороны Литвы. Спасибо за готовность помочь нам", — подытожил украинский лидер.

Зеленський та Науседа обговорили енергетичну допомогу
Пост Зеленского. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, глава МИД Украины Андрей Сибига рассказал, что 10 ноября украинская сторона передала России свои предложения по прекращению огня на двух направлениях. Речь идет о Чёрном море и энергетике.

Также мы писали, что, по словам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, этой зимой украинцы могут оставаться без света до 20 часов в сутки. В то же время одной из главных задач станет обеспечение электроснабжения критически важной инфраструктуры.

Владимир Зеленский Гитанас Науседа Литва война в Украине энергетика
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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