Министр обороны Германии Борис Писториус принимает участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Фото: Reuters

Германия и Норвегия совместно профинансируют новый пакет американского вооружения для Украины в рамках программы PURL. Помощь также предусматривает поставку оборудования и боеприпасов для ВСУ.

Об этом сообщил 17 ноября, перед встречей министров обороны ЕС в Брюсселе министр обороны Германии Борис Писториус, передает Новини.LIVE.

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Какое вооружение получат ВСУ

По словам Писториуса, основное внимание в новом пакете уделено защите украинского неба. Речь идет о закупкем ракет PAC-2 и PAC-3 для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Он также подтвердил, что Украина получит дополнительные комплексы IRIS-T и ракеты к ним.

Кроме того, Германия предоставит новые радары для наблюдения за воздушной обстановкой. В помощь также войдут боеприпасы для истребителей F-16 и дронов.

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Германия работает над интеграцией IRIS-T и NASAMS

Отдельно Писториус рассказал о работе над интеграцией немецких ракет с норвежскими системами противовоздушной обороны.

"Кроме того, мы, как Германия, готовим интеграцию ракет IRIS-T в системы ПВО NASAMS, поставляемые Норвегией. Эта работа также продолжается", — сообщил он.

Это позволит использовать ракеты IRIS-T в комплексах NASAMS после завершения необходимых работ.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в мире возник дефицит ракет PAC-3. Их производят в недостаточном количестве, поэтому государства вынуждены учитывать собственные оборонные потребности.

Также Новини.LIVE писали о том, что Германия исчерпала возможности передавать Украине дополнительные комплексы Patriot из своих запасов. Берлин уже предоставил несколько таких систем и боеприпасы к ним. В связи с этим Писториус призвал других партнеров активнее помогать Украине средствами ПВО.