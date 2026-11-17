Украина получит ракеты Patriot от Германии и Норвегии
Германия и Норвегия совместно профинансируют новый пакет американского вооружения для Украины в рамках программы PURL. Помощь также предусматривает поставку оборудования и боеприпасов для ВСУ.
Об этом сообщил 17 ноября, перед встречей министров обороны ЕС в Брюсселе министр обороны Германии Борис Писториус, передает Новини.LIVE.
Какое вооружение получат ВСУ
По словам Писториуса, основное внимание в новом пакете уделено защите украинского неба. Речь идет о закупкем ракет PAC-2 и PAC-3 для зенитно-ракетных комплексов Patriot.
Он также подтвердил, что Украина получит дополнительные комплексы IRIS-T и ракеты к ним.
Кроме того, Германия предоставит новые радары для наблюдения за воздушной обстановкой. В помощь также войдут боеприпасы для истребителей F-16 и дронов.
Германия работает над интеграцией IRIS-T и NASAMS
Отдельно Писториус рассказал о работе над интеграцией немецких ракет с норвежскими системами противовоздушной обороны.
"Кроме того, мы, как Германия, готовим интеграцию ракет IRIS-T в системы ПВО NASAMS, поставляемые Норвегией. Эта работа также продолжается", — сообщил он.
Это позволит использовать ракеты IRIS-T в комплексах NASAMS после завершения необходимых работ.
Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в мире возник дефицит ракет PAC-3. Их производят в недостаточном количестве, поэтому государства вынуждены учитывать собственные оборонные потребности.
Также Новини.LIVE писали о том, что Германия исчерпала возможности передавать Украине дополнительные комплексы Patriot из своих запасов. Берлин уже предоставил несколько таких систем и боеприпасы к ним. В связи с этим Писториус призвал других партнеров активнее помогать Украине средствами ПВО.