Міністр оборони Португалії Нуну Мелу. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

На засіданні контактної групи у форматі "Рамштайн" в Брюсселі міністр Мело повідомив про виділення 50 млн євро на зброю для України. Новий внесок до програми PURL подвоїть підтримку за цим напрямком після торішніх 50 мільйонів, проте військова допомога надаватиметься виключно з урахуванням власних оборонних потреб країни.

Про це повідомляє RTP, передає Новини.LIVE.

Реклама

Новий фінансовий пакет для України у межах "Рамштайну"

Португалія збільшує фінансування оборонних потреб Києва та спрямовує додаткові 50 мільйонів євро на зброю для України. Офіційну заяву про приєднання до чергового етапу програми PURL у Брюсселі на засіданні у форматі "Рамштайн" зробив міністр Мело.

Цей пакет допомоги стане прямим продовженням попередніх ініціатив Лісабона. Тобто нові 50 мільйонів євро доповнять такий самий за обсягом фінансовий внесок, який Португалія виділила на підтримку України минулого року.

Коментуючи рішення уряду, міністр Мело підкреслив незмінну відданість своєї держави справі підтримки України. Водночас очільник відомства наголосив, що обсяги допомоги безпосередньо залежать від реальних ресурсів країни та її завдань із гарантування власної безпеки у складі Північноатлантичного альянсу.

Читайте також:

"Зусилля Португалії щодо допомоги Україні слід розглядати в контексті НАТО. Важливо враховувати, що немає жодних сумнівів щодо відданості Португалії цим зусиллям у межах наших можливостей. Ми не можемо вийти за їхні межі, не можемо надати те, що необхідне для нашої власної оборони в рамках НАТО, ані те, чого у нас немає", — пояснив міністр.

Окрім фінансових внесків на закупівлю озброєння, Лісабон продовжує підтримувати українських захисників за іншими напрямами.

"Але ми щодня інвестуємо, сприяємо підготовці військових, надаємо обладнання, і українці дуже вдячні Португалії за те, що робиться щодня", — додав Мело.

Новини.LIVE повідомляли, що раніше, у вівторок, 17 листопада, партнери зібралися у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі на чергову зустріч формату "Рамштайн". Головний акцент там зробили на захисті українського неба, постачанні ракет до комплексів Patriot та NASAMS, додаткових винищувачах F-16 і далекобійному озброєнні.

Одразу під час цього засідання низка держав оголосила про свіжі оборонні внески для Києва.

Зокрема, британський міністр оборони Вес Стрітінг анонсував пакет на 240 мільйонів фунтів стерлінгів, перші партії з якого мають надійти вже в середині грудня. Долучилася і Канада, виділивши 120 мільйонів доларів на снаряди, датчики для ППО, зимову форму, сухпайки та чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів.

Водночас Німеччина з Норвегією готують підтримку в межах програми PURL, де Берлін дає 300 мільйонів доларів на американську зброю, передусім на ракети PAC-2 і PAC-3 для систем Patriot.

Проте не всі союзники готові розширювати підтримку. Так прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев відмовився брати на себе нові оборонні зобов'язання перед Україною, пояснивши це жорсткими бюджетними обмеженнями через надмірний дефіцит держбюджету.