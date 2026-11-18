Министр обороны Португалии Нуну Мелу. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

На заседании контактной группы в формате "Рамштайн" в Брюсселе министр Мело сообщил о выделении 50 млн евро на вооружение для Украины. Новый взнос в программу PURL удвоит поддержку по этому направлению после прошлогодних 50 миллионов, однако военная помощь будет предоставляться исключительно с учетом собственных оборонных потребностей страны.

Об этом сообщает RTP, передает Новини.LIVE.

Реклама

Новый финансовый пакет для Украины в рамках "Рамштайна"

Португалия увеличивает финансирование оборонных нужд Киева и направляет дополнительные 50 миллионов евро на оружие для Украины. Официальное заявление о присоединении к очередному этапу программы PURL в Брюсселе на заседании в формате "Рамштайн" сделал министр Мело.

Этот пакет помощи станет прямым продолжением предыдущих инициатив Лиссабона. То есть новые 50 миллионов евро дополнят такой же по объему финансовый вклад, который Португалия выделила на поддержку Украины в прошлом году.

Комментируя решение правительства, министр Мело подчеркнул неизменную приверженность своего государства делу поддержки Украины. В то же время глава ведомства подчеркнул, что объемы помощи напрямую зависят от реальных ресурсов страны и ее задач по обеспечению собственной безопасности в составе Североатлантического альянса.

Читайте также:

"Усилия Португалии по оказанию помощи Украине следует рассматривать в контексте НАТО. Важно учитывать, что нет никаких сомнений в приверженности Португалии этим усилиям в пределах наших возможностей. Мы не можем выйти за их пределы, не можем предоставить то, что необходимо для нашей собственной обороны в рамках НАТО, ни то, чего у нас нет", — пояснил министр.

Помимо финансовых взносов на закупку вооружения, Лиссабон продолжает поддерживать украинских защитников и в других направлениях.

"Но мы ежедневно вкладываем средства, содействуем подготовке военных, предоставляем оборудование, и украинцы очень благодарны Португалии за то, что делается каждый день", — добавил Мело.

Новини.LIVE сообщали, что ранее, во вторник, 17 ноября, партнеры собрались в штаб-квартире НАТО в Брюсселе на очередную встречу в формате «Рамштайн». Основной акцент там был сделан на защите украинского неба, поставках ракет для комплексов Patriot и NASAMS, дополнительных истребителях F-16 и дальнобойном вооружении.

Сразу же во время этого заседания ряд государств объявил о новых оборонных взносах для Киева.

В частности, британский министр обороны Уэс Стритинг анонсировал пакет на 240 миллионов фунтов стерлингов, первые партии из которого должны поступить уже в середине декабря. Присоединилась и Канада, выделив 120 миллионов долларов на снаряды, датчики для ПВО, зимнюю форму, сухие пайки и чешскую инициативу по закупке боеприпасов.

В то же время Германия и Норвегия готовят поддержку в рамках программы PURL, в рамках которой Берлин выделяет 300 миллионов долларов на американское оружие, прежде всего на ракеты PAC-2 и PAC-3 для систем Patriot.

Однако не все союзники готовы расширять поддержку. Так, премьер-министр Болгарии Румен Радев отказался брать на себя новые оборонные обязательства перед Украиной, объяснив это жесткими бюджетными ограничениями из-за чрезмерного дефицита госбюджета.