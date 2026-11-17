Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

У вівторок, 17 листопада, відбулося засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Головними пріоритетами стали посилення протиповітряної оборони, постачання ракет для Patriot і NASAMS, збільшення кількості винищувачів F-16 та отримання далекобійної зброї для захисту від російських атак.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час звернення, передає Новини.LIVE.

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Україна хоче збільшити кількість винищувачів F-16

Українську делегацію на зустрічі представляли міністр оборони Євгеній Хмара та його команда.

Київ веде переговори з партнерами про збільшення парку бойової авіації. Президент подякував державам, які можуть допомогти Україні отримати додаткові літаки.

Зеленський закликав партнерів надати далекобійну зброю

Окрему увагу приділили можливостям протидії російським балістичним ракетам. Україна розраховує на допомогу Європи та США.

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Зокрема, йдеться про європейські ракети, здатні уражати російські військові виробництва. Також Україна зацікавлена в американських технологіях для знищення пускових установок балістичних ракет.

"Росія без пускових для балістики — це Росія з мотивом закінчити війну якнайшвидше. Америка може цим допомогти. Усі знають, що для цього потрібно", — заявив президент.

Водночас Зеленський звернув увагу на обмеження супутникового зв'язку Starshield. За його словами, на тимчасово окупованих територіях досі діє ліміт швидкості. Це питання Україна обговорює з американською стороною.

Президент також подякував країнам, які під час засідання оголосили нові пакети військової допомоги.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Україна вже уклала 11 угод щодо виробництва безпілотників. Ще 10 домовленостей перебувають у роботі. Володимир Зеленський закликав партнерів швидше погоджувати нові спільні проєкти.

Також Новини.LIVE писали про те, що міністр оборони України Євгеній Хмара під час зустрічі з партнерами у Брюсселі пояснив причини удару по Керченському мосту. За його словами, це була відповідь на російські атаки по мостах Києва, які з'єднують правий і лівий береги столиці. А також зазначив, що Україна відповідатиме на удари РФ втричі сильніше.