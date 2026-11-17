Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Во вторник, 17 ноября, состоялось заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Главными приоритетами стали укрепление противовоздушной обороны, поставки ракет для систем Patriot и NASAMS, увеличение количества истребителей F-16 и получение дальнобойного оружия для защиты от российских атак.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения, передает Новини.LIVE.

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Украина хочет увеличить количество истребителей F-16

Украинскую делегацию на встрече представляли министр обороны Евгений Хмара и его команда.

Киев ведет переговоры с партнерами об увеличении парка боевой авиации. Президент поблагодарил государства, которые могут помочь Украине получить дополнительные самолеты.

Зеленский призвал партнеров предоставить дальнобойное оружие

Особое внимание уделили возможностям противодействия российским баллистическим ракетам. Украина рассчитывает на помощь Европы и США.

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В частности, речь идет о европейских ракетах, способных поражать российские военные объекты. Также Украина заинтересована в американских технологиях для уничтожения пусковых установок баллистических ракет.

"Россия без пусковых установок для баллистических ракет — это Россия, заинтересованная в том, чтобы как можно скорее закончить войну. Америка может в этом помочь. Все знают, что для этого нужно", — заявил президент.

В то же время Зеленский обратил внимание на ограничения спутниковой связи Starshield. По его словам, на временно оккупированных территориях до сих пор действует ограничение скорости. Этот вопрос Украина обсуждает с американской стороной.

Президент также поблагодарил страны, которые во время заседания объявили о новых пакетах военной помощи.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Украина уже заключила 11 соглашений о производстве беспилотников. Еще 10 соглашений находятся в стадии разработки. Владимир Зеленский призвал партнеров быстрее согласовывать новые совместные проекты.

Также Новини.LIVE писали о том, что министр обороны Украины Евгений Хмара во время встречи с партнерами в Брюсселе объяснил причины удара по Керченскому мосту. По его словам, это был ответ на российские атаки по мостам Киева, соединяющим правый и левый берега столицы. А также он отметил, что Украина будет отвечать на удары РФ в три раза сильнее.