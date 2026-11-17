Министр обороны Германии Борис Писториус, министр обороны Украины Евгений Хмара и министр обороны Великобритании Уэс Стритинг на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Фото: Reuters

Министр обороны Украины Евгений Хмара 17 ноября во время встречи с партнерами в штаб-квартире НАТО в Брюсселе объяснил причины удара по Керченскому мосту. По его словам, операция была проведена в ответ на российские атаки по мостам Киева, соединяющим правый и левый берега столицы.

Об этом стало известно из трансляции пресс-конференции по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", передает Новини.LIVE.

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Хмара предупредил РФ о более мощных ответных ударах

Министр обороны подчеркнул, что Украина имеет право защищать свою территорию и отвечать на российские обстрелы.

"Я хочу, чтобы Российская Федерация получила четкий сигнал: на каждый их удар по нашей территории мы будем отвечать в два, в три, а может, и в больше раз сильнее", — заявил Хмара.

Он подчеркнул, что такие действия являются частью права Украины на самооборону.

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Хмара объяснил причины удара по Керченскому мосту

По словам министра, Россия начала систематически атаковать киевские мосты 1 октября. Оккупанты пытались нарушить транспортное сообщение между берегами Днепра и запугать мирных жителей.

Всего российские войска нанесли 12 ударов. Однако, как отметил Хмара, достичь своей цели им не удалось.

После этого Украина подготовила операцию против Керченского моста. Перед атакой военные провели детальную разведку.

"Вывели из строя средства радиоэлектронной борьбы, вывели из строя средства противовоздушной обороны. И нанесли мощный, сильный удар", — подчеркнул министр обороны.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 17 ноября украинские силы атаковали незаконно построенный Россией Крымский мост. В результате удара обрушилась часть автомобильной конструкции переправы. Движение транспорта по мосту было остановлено.

Также Новини.LIVE писали, что 17 ноября Евгений Хмара впервые лично принял участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Перед началом встречи он назвал свое настроение "боевым" и заявил, что поднимет перед партнерами вопрос о дальнейшей поддержке Украины. Комментируя поражение Крымского моста, министр отметил, что это лишь начало.