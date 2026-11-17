Министр обороны Украины Евгений Хмара. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Министр обороны Украины Евгений Хмара прокомментировал поражение Крымского моста во вторник, 17 ноября. Он подчеркнул, что это лишь начало.

Об этом Евгений Хмара заявил в комментарии "Радио Свобода" перед заседанием в формате "Рамштайн", передает Новини.LIVE.

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Удар Украины по Крымскому мосту

Хмара впервые лично участвует в заседании в формате "Рамштайн". Свое настроение он назвал "боевым".

Министр отметил, что расскажет партнерам о необходимости поддержки Украины.

Кроме того, он высказался о поражении Крымского моста:

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"Мы только начинаем".

Как писали Новини.LIVE, украинский лидер Владимир Зеленский во время выступления на "Рамштайне" заявил о завершении операции против Крымского моста. Он отметил работу всех причастных и выразил благодарность.

Атаку также прокомментировал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который заявил, что она была неизбежной. По его словам, важно, чтобы Украина защищалась и наносила удары по логистическим узлам России.