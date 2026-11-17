Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Omar Havana

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал атаку на Крымский мост во вторник, 17 ноября. По его словам, она была неизбежна. Он рассказал, что видел кадры поражения в СМИ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Марка Рютте перед началом заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" в штаб-квартире НАТО, передает Новини.LIVE.

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Поражение Крымского моста

"Я видел, конечно, кадры в СМИ. Думаю, важно, чтобы Украина защищала себя, и это означает также наносить удары по логистическим узлам. То, что они это делают, — неизбежно", — отметил Рютте.

По его словам, точные обстоятельства и результаты удара необходимо выяснить.

Генеральный секретарь НАТО заявил, что многие люди прилагают значительные усилия для достижения мира в Украине.

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В то же время, по его словам, НАТО должно максимально быстро предоставлять Киеву военную помощь, чтобы Украина имела более сильные позиции во время мирных переговоров.

Как писали Новини.LIVE, СБУ показала эффектное видео, на котором видно поражение Крымского моста 17 ноября. Конструкции незаконного сооружения оккупантов подверглись разрушениям.

Кроме того, нанесение удара подтвердил украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, Крымский мост Россия использует в качестве основной военной переправы на временно оккупированный полуостров.