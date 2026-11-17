Крымский мост после поражения. Фото: российские СМИ

Служба безопасности Украины опубликовала новое эксклюзивное видео поражения Крымского моста во вторник, 17 ноября. В результате ударов перекрытие автомобильной части обрушилось в воду.

Видео СБУ опубликовала на YouTube-канале, передает Новини.LIVE.

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Поражение Крымского моста

На видео запечатлены несколько попаданий украинских дронов, после которых раздались мощные взрывы вблизи креплений металлических арок. В результате ударов конструкции были разрушены.

"Именно спецназовцы "Альфы" СБУ успешно нанесли удары по автомобильной части Крымского моста ракетами-дронами "Паляница", после чего перекрытие обрушилось в воду", — говорится в сообщении.

В СБУ напомнили, что на протяжении многих лет Кремль называл незаконное сооружение в Крыму одним из самых защищенных объектов в мире и демонстрировал его как символ своей мощи. Теперь там остались разрушенные конструкции на дне моря.

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СБУ уже в четвертый раз опровергла утверждения о недосягаемости и неуязвимости моста. Несмотря на заявления противника о мощной ПВО и создании дополнительных оборонительных рубежей, они не гарантируют защиту стратегических объектов от украинских спецопераций.

Как писали Новини.LIVE, СБУ показала, как выглядит Крымский мост после успешного поражения Украиной. В результате ударов уничтожена одна из металлических арок и автомобильный пролет.

А украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил поражение Крымского моста 17 ноября. Он отметил управляемое применение ракет "Фламинго".