Удар по Крымскому мосту: в СБУ показали видео взрывов
Служба безопасности Украины опубликовала новое эксклюзивное видео поражения Крымского моста во вторник, 17 ноября. В результате ударов перекрытие автомобильной части обрушилось в воду.
Видео СБУ опубликовала на YouTube-канале, передает Новини.LIVE.
Поражение Крымского моста
На видео запечатлены несколько попаданий украинских дронов, после которых раздались мощные взрывы вблизи креплений металлических арок. В результате ударов конструкции были разрушены.
"Именно спецназовцы "Альфы" СБУ успешно нанесли удары по автомобильной части Крымского моста ракетами-дронами "Паляница", после чего перекрытие обрушилось в воду", — говорится в сообщении.
В СБУ напомнили, что на протяжении многих лет Кремль называл незаконное сооружение в Крыму одним из самых защищенных объектов в мире и демонстрировал его как символ своей мощи. Теперь там остались разрушенные конструкции на дне моря.
СБУ уже в четвертый раз опровергла утверждения о недосягаемости и неуязвимости моста. Несмотря на заявления противника о мощной ПВО и создании дополнительных оборонительных рубежей, они не гарантируют защиту стратегических объектов от украинских спецопераций.
Как писали Новини.LIVE, СБУ показала, как выглядит Крымский мост после успешного поражения Украиной. В результате ударов уничтожена одна из металлических арок и автомобильный пролет.
А украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил поражение Крымского моста 17 ноября. Он отметил управляемое применение ракет "Фламинго".