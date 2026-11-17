Кримський міст після ураження. Фото: росЗМІ

Служба безпеки України опублікувала нове ексклюзивне відео ураження Кримського моста у вівторок, 17 листопада. Внаслідок ударів перекриття автомобільної частини обвалилося у воду.

Відео СБУ опублікувала на YouTube-каналі, передає Новини.LIVE.

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Ураження Кримського моста

На відео зафіксовано декілька влучань українських дронів, після яких пролунали потужні вибухи поблизу кріплень металевих арок. Унаслідок ударів конструкції зазнали руйнувань.

"Саме спецпризначенці "Альфи" СБУ успішно відпрацювали по автомобільній частині Кримського мосту ракетами-дронами "Паляниця", після чого перекриття обвалилося у воду", — йдеться у повідомленні.

В СБУ нагадали, що роками Кремль називав незаконну споруду в Криму одним із найзахищеніших обʼєктів у світі та демонстрував його як символ своєї могутності. Тепер там залишилися зруйновані конструкції на дні моря.

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СБУ вже вчетверте спростувала твердження про недосяжність і невразливість мосту. Попри заяви противника про потужну ППО та облаштування додаткових оборонних рубежів, вони не гарантують захисту стратегічних об’єктів від українських спецоперацій.

Як писали Новини.LIVE, СБУ показала, який вигляд має Кримський міст після успішного ураження Україною. Внаслідок ударів знищено одну з металевих арок та автомобільний проліт.

А український лідер Володимир Зеленський підтвердив ураження Кримського моста 17 листопада. Він відзначив кероване застосування ракет "Фламінго".