Супутниковий знімок мосту через Керченську протоку 16 листопада 2026 року. Фото: Reuters

Служба безпеки України спільно із Силами оборони провела спецоперацію з ураження Кримського мосту. Унаслідок ударів повністю знищено одну з металевих арок та автомобільний проліт під нею. Також попередньо пошкоджено залізничну частину незаконної споруди.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення СБУ у вівторок, 17 листопада.

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СБУ про спецоперацію на Кримському мосту

У СБУ повідомили, що операція тривала близько місяця та складалася із семи етапів. Спочатку українські сили систематично знищували ворожу протиповітряну оборону, після чого перейшли до безпосереднього ураження мосту.

Частину ударів Служба безпеки реалізувала самостійно. На завершальному етапі до операції долучилися інші складові Сил оборони України.

Зокрема, спецпризначенці "Альфи" СБУ завдали удару по автомобільній частині Кримського мосту ракетами-дронами "Паляниця". Після цього автомобільний проліт обвалився у воду.

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У Службі безпеки наголосили, що росіяни тривалий час переконували світ у захищеності мосту, однак українським силам вдалося його уразити. Також там відзначили значення проведеної спецоперації для боротьби з російською агресією:

"Росіяни роками переконували весь світ, що Кримський міст –—один із найзахищеніших об’єктів на планеті. Сьогодні його частини лежать на морському дні. Впав не тільки міст, вкотре похитнувся міф про велич РФ. Служба безпеки, проводячи унікальні спецоперації, робить неможливе можливим і системно наближає справедливий мир для України".

Яке озброєння використали під час операції на Кримському мосту

За інформацією СБУ, під час спецоперації застосували широкий спектр озброєння українського виробництва. Зокрема, йдеться про "Dovbush", "⁠Вендета", "Da Vinci", "Січень", "Mich-2000", "Ruta", "⁠Паляниця", "Ан-197", "FP-1", "FP-5 "Фламінго" та "Р-360 "Нептун".

У Службі безпеки також зазначили, що це вже четверте ураження Кримського мосту, до якого причетна СБУ. Попередні операції відбувалися у жовтні 2022 року, липні 2023 року та червні 2025 року.

Попередні атаки СБУ на Кримський міст

У СБУ нагадали про три попередні операції проти незаконної споруди:

Жовтень 2022 року. СБУ підірвала на мосту вантажівку, начинену вибухівкою.

СБУ підірвала на мосту вантажівку, начинену вибухівкою. Липень 2023 року. Морські дрони СБУ Sea Baby атакували опори Кримського мосту.

Морські дрони СБУ Sea Baby атакували опори Кримського мосту. Червень 2025 року. СБУ замінувала опори незаконної споруди. Вибух пролунав під водою.

У Службі безпеки наголосили, що нова операція продемонструвала вразливість російських систем захисту перед діями українських сил.

Скриншот повідомлення СБУ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 17 листопада 2026 року Президент Володимир Зеленський підтвердив ураження Кримського мосту в межах спецоперації СБУ, яку спільно координували з Генеральним штабом ЗСУ. За його словами, підготовка тривала кілька тижнів, а на фінальному етапі для ударів по автомобільній та залізничній частинах мосту застосували українські безпілотники й ракети. Зеленський також заявив, що Україна продовжить відповідати на російські атаки проти українських міст та інфраструктури.

Новини.LIVE писали, що в Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що українська атака на Кримський міст продемонструвала нездатність Росії захищати стратегічні об'єкти. Пошкодження переправи можуть ускладнити військову логістику окупантів, оскільки це один із двох основних наземних маршрутів постачання до Криму. Російські воєнні блогери розкритикували владу РФ через недостатній захист мосту.