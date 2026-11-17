Спутниковый снимок моста через Керченский пролив 16 ноября 2026 года. Фото: Reuters

Служба безопасности Украины совместно с Силами обороны провела спецоперацию по нанесению удара по Крымскому мосту. В результате ударов полностью уничтожена одна из металлических арок и автомобильный пролет под ней. Также, по предварительным данным, повреждена железнодорожная часть незаконного сооружения.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на сообщение СБУ во вторник, 17 ноября.

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СБУ о спецоперации на Крымском мосту

В СБУ сообщили, что операция длилась около месяца и состояла из семи этапов. Сначала украинские силы систематически уничтожали вражескую противовоздушную оборону, после чего перешли к непосредственному поражению моста.

Часть ударов Служба безопасности нанесла самостоятельно. На завершающем этапе к операции присоединились другие подразделения Сил обороны Украины.

В частности, спецназовцы "Альфы" СБУ нанесли удар по автомобильной части Крымского моста ракетами-дронами "Паляниця". После этого автомобильный пролет обрушился в воду.

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В Службе безопасности подчеркнули, что россияне долгое время убеждали мир в защищенности моста, однако украинским силам удалось его поразить. Также там отметили значение проведенной спецоперации для борьбы с российской агрессией:

"Россияне годами убеждали весь мир, что Крымский мост — один из самых защищенных объектов на планете. Сегодня его части лежат на морском дне. Рухнул не только мост, в очередной раз пошатнулся миф о величии РФ. Служба безопасности, проводя уникальные спецоперации, делает невозможное возможным и системно приближает справедливый мир для Украины".

Какое вооружение использовалось во время операции на Крымском мосту

По информации СБУ, во время спецоперации был применен широкий спектр вооружения украинского производства. В частности, речь идет о "Dovbush", ⁠"Вендета", "Da Vinci", "Січень", "Mich-2000", "Ruta", "Паляниця", "Ан-197", "FP-1", "FP-5 Фламинго" и "Р-360 "Нептун".

В Службе безопасности также отметили, что это уже четвёртое поражение Крымского моста, к которому причастна СБУ. Предыдущие операции проходили в октябре 2022 года, июле 2023 года и июне 2025 года.

Предыдущие атаки СБУ на Крымский мост

В СБУ напомнили о трех предыдущих операциях против незаконного сооружения:

Октябрь 2022 года. СБУ взорвала на мосту грузовик, начиненный взрывчаткой.

СБУ взорвала на мосту грузовик, начиненный взрывчаткой. Июль 2023 года. Морские дроны СБУ Sea Baby атаковали опоры Крымского моста.

Морские дроны СБУ Sea Baby атаковали опоры Крымского моста. Июнь 2025 года. СБУ заминировала опоры незаконного сооружения. Взрыв прогремел под водой.

В Службе безопасности подчеркнули, что новая операция продемонстрировала уязвимость российских систем защиты перед действиями украинских сил.

Скриншот сообщения СБУ/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 17 ноября 2026 года президент Владимир Зеленский подтвердил поражение Крымского моста в рамках спецоперации СБУ, которую совместно координировали с Генеральным штабом ВСУ. По его словам, подготовка длилась несколько недель, а на заключительном этапе для нанесения ударов по автомобильной и железнодорожной частям моста были задействованы украинские беспилотники и ракеты. Зеленский также заявил, что Украина продолжит отвечать на российские атаки против украинских городов и инфраструктуры.

Новини.LIVE писали, что в Институте изучения войны (ISW) заявили, что украинская атака на Крымский мост продемонстрировала неспособность России защищать стратегические объекты. Повреждения переправы могут осложнить военную логистику оккупантов, поскольку это один из двух основных наземных маршрутов снабжения Крыма. Российские военные блогеры раскритиковали власти РФ за недостаточную защиту моста.