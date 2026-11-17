Зеленський підтвердив ураження частин Кримського мосту
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17 листопада 2026 11:36
термінова
Кримський міст, який Росія використовує як основну воєнну переправу до окупованого півострова, зазнав ураження в межах багатотижневої української операції. Президент Володимир Зеленський повідомив, що це був уже сьомий етап спецоперації, яку Служба безпеки України розробляла та координувала спільно з Генеральним штабом ЗСУ.
Про це президент повідомив у совїх соцмережах, інформує Новини.LIVE.
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