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Кримський міст, який Росія використовує як основну воєнну переправу до окупованого півострова, зазнав ураження в межах багатотижневої української операції. Президент Володимир Зеленський повідомив, що це був уже сьомий етап спецоперації, яку Служба безпеки України розробляла та координувала спільно з Генеральним штабом ЗСУ.

Про це президент повідомив у совїх соцмережах, інформує Новини.LIVE.

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