Зеленский подтвердил, что части Крымского моста были повреждены
Ua ru
17 ноября 2026 11:36
facebook.com/zelenskyy.official
срочная
Крымский мост, который Россия использует в качестве основной военной переправы на оккупированный полуостров, был поврежден в ходе продолжавшейся несколько недель украинской операции. Президент Владимир Зеленский сообщил, что это был уже седьмой этап спецоперации, которую Служба безопасности Украины разрабатывала и координировала совместно с Генеральным штабом ВСУ.
Об этом президент сообщил в своих соцсетях, сообщает Новини.LIVE.
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