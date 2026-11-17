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Крымский мост, который Россия использует в качестве основной военной переправы на оккупированный полуостров, был поврежден в ходе продолжавшейся несколько недель украинской операции. Президент Владимир Зеленский сообщил, что это был уже седьмой этап спецоперации, которую Служба безопасности Украины разрабатывала и координировала совместно с Генеральным штабом ВСУ.

Об этом президент сообщил в своих соцсетях, сообщает Новини.LIVE.

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