Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Omar Havana

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував атаку на Кримський міст у вівторок, 17 листопада. За його словами, вона була неминучою. Він розповів, що кадри ураження бачив у медіа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Марка Рютте перед початком засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" у штаб-квартирі НАТО, передає Новини.LIVE.

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Ураження Кримського моста

"Я бачив, звісно, кадри в медіа. Думаю, важливо, щоб Україна захищала себе, і це означає також завдавати ударів по логістичних вузлах. Те, що вони це роблять, — неминуче", — зазначив Рютте.

За його словами, точні обставини та результати ураження потрібно зʼясувати.

Генсек НАТО заявив, що чимало людей докладають значних зусиль для досягнення миру в Україні.

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Водночас, за його словами, НАТО має максимально швидко забезпечувати Київ військовою допомогою, щоб Україна мала сильніші позиції під час мирних переговорів.

Як писали Новини.LIVE, СБУ показала ефектне відео, на якому видно ураження Кримського моста 17 листопада. Конструкції незаконної споруди окупантів зазнали руйнувань.

Крім того, ураження підтвердив український лідер Володимир Зеленський. За його словами, Кримський міст Росія використовує як основну воєнну переправу до тимчасово окупованого півострова.