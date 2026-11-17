Міністр оборони України Євгеній Хмара. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Міністр оборони України Євгеній Хмара прокоментував ураження Кримського моста у вівторок, 17 листопада. Він наголосив, що це лише початок.

Про це Євгеній Хмара сказав у коментарі "Радіо Свобода" перед засіданням у форматі "Рамштайн", передає Новини.LIVE.

Реклама

Удар України по Кримському мосту

Хмара вперше особисто бере участь у засіданні в форматі "Рамштайн". Свій настрій він назвав "бойовим".

Міністр зазначив, що скаже партнерам про необхідність підтримки Україні.

Крім того, він висловився про ураження Кримського моста:

Читайте також:

"Ми тільки починаємо".

Як писали Новини.LIVE, український лідер Володимир Зеленський під час виступу на "Рамштайні" заявив про завершення операції проти Кримського мосту. Він відзначив роботу усіх причетних та висловив вдячність.

Атаку також прокоментував генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який заявив, що вона була неминучою. За його словами, важливо, аби Україна захищалась та завдавала ударів по логістичних вузлах Росії.