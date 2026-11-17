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Президент України Володимир Зеленський повідомив про завершення операції проти Кримського мосту. Глава держави відзначив роботу учасників операції та подякував міністру оборони Євгену Хмарі, Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ, українським військовим та всім, хто долучився до її проведення.

Про це він сказав під час звернення до союзників на засіданні "Рамштайн".

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