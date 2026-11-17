Зеленский: наши дроны поразили мост, соединяющий Россию с Крымом
Ua ru
17 ноября 2026 17:40
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о завершении операции против Крымского моста. Глава государства отметил работу участников операции и поблагодарил министра обороны Евгения Хмару, Центр специальных операций «Альфа» СБУ, украинских военных и всех, кто присоединился к ее проведению.
Об этом он заявил во время обращения к союзникам на заседании «Рамштайн».
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