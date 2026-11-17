Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, міністр оборони України Євгеній Хмара та міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг на засіданні Контактної групи з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Фото: Reuters

Міністр оборони України Євгеній Хмара 17 листопада під час зустрічі з партнерами у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі пояснив причини удару по Керченському мосту. За його словами, операцію провели у відповідь на російські атаки по мостах Києва, які з'єднують правий і лівий береги столиці.

Про це стало відомо з трансляції пресконференції за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", передає Новини.LIVE.

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Хмара попередив РФ про потужніші удари у відповідь

Міністр оборони наголосив, що Україна має право захищати свою територію та відповідати на російські обстріли.

"Я хочу, щоб Російська Федерація отримала чіткий сигнал, що на кожні їхні удари по нашій території ми будемо відповідати вдвічі, втричі, а може й більше разів сильніше", — заявив Хмара.

Він підкреслив, що такі дії є частиною права України на самооборону.

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Хмара пояснив причини удару по Керченському мосту

За словами міністра, Росія почала систематично атакувати київські мости 1 жовтня. Окупанти намагалися порушити транспортне сполучення між берегами Дніпра та залякати мирних жителів.

Загалом російські війська завдали 12 ударів. Однак, як зазначив Хмара, досягти своєї мети їм не вдалося.

Після цього Україна підготувала операцію проти Керченського мосту. Перед атакою військові провели детальну розвідку.

"Вибили засоби радіоелектронної боротьби, вибили засоби протиповітряної оборони. І нанесли потужний, сильний удар", — підкреслив міністр оборони.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що в ніч проти 17 листопада українські сили атакували незаконно збудований Росією Кримський міст. Унаслідок удару обвалилася частина автомобільної конструкції переправи. Рух транспорту мостом зупинили.

Також Новини.LIVE писали, що 17 листопада Євгеній Хмара вперше особисто взяв участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Перед початком зустрічі він назвав свій настрій "бойовим" і заявив, що порушить перед партнерами питання подальшої підтримки України. Коментуючи ураження Кримського мосту, міністр зазначив, що це лише початок.