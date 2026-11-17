Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина уже подписала 11 соглашений о производстве дронов. Кроме того, ещё 10 находятся в стадии разработки. Он призвал партнёров ускорить заключение новых соглашений с Украиной.

Об этом глава государства сообщил на заседании в формате "Рамштайн" во вторник, 17 ноября, передает Новини.LIVE.

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Соглашения о производстве дронов

Зеленский отметил развитие инициативы Drone Deal.

"Мы уже подписали 11 соглашений о дронах, еще 10 — на стадии проработки. Они будут подписаны. Дания стала первой страной, которая укрепила свою оборону и безопасность благодаря украинскому оружию", — говорит глава государства.

По его словам, больше стран извлекут из этого пользу. Он призвал ускорить работу над уже подписанными соглашениями и над новыми с теми странами, которые пока не достигли достаточного прогресса.

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Он подчеркнул, что сотрудничество не будет ограничиваться лишь поставками украинских беспилотников за рубеж. Речь идет о комплексном партнерстве в оборонной сфере, которое предусматривает совместное производство вооружения, обмен опытом, разработку инновационных технологий, а также открытие производств и создание новых рабочих мест как в Украине, так и в странах-партнерах.

Зеленский надеется, что впоследствии к системе таких договоренностей присоединятся и Соединенные Штаты Америки. В настоящее время стороны уже работают над этим вопросом.

Как писали Новини.LIVE, Зеленский на "Рамштайне" заявил, что Украине требуется дополнительно 8 млрд евро для покрытия дефицита военного бюджета. Кроме того, он призвал европейских союзников активнее использовать возможности программы SAFE.

Также Зеленский призвал международных партнеров усилить украинскую ПВО. В частности, речь идет о передаче ракет-перехватчиков для систем Patriot и IRIS-T.