Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент Владимир Зеленский заявил, что в этом году Украине потребуются дополнительные средства для покрытия военного бюджета. По его словам, речь идет о 8 миллиардах евро.

Об этом глава государства заявил во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" во вторник, 17 ноября, передает Новини.LIVE.

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Потребность Украины в 8 млрд евро для военного бюджета

"Украине требуется дополнительно 8 млрд евро в этом году для покрытия дефицита военного бюджета", — отметил Зеленский

Таким образом он призвал партнеров выполнить договоренности, достигнутые на саммите в Анкаре относительно дополнительного финансирования украинской обороны. По словам главы государства, 8 млрд евро помогли бы покрыть дефицит военного бюджета Украины на этот год.

Также Зеленский призвал европейских союзников активнее использовать возможности программы SAFE и направлять средства на закупку вооружения, которое уже прошло испытания в условиях современной войны и подтвердило свою эффективность.

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По его словам, глава Минобороны Украины Евгений Хмара и украинская команда представят партнерам конкретные потребности в финансировании и возможности, которые открывает разработка новых видов вооружения.

Как писали Новини.LIVE, Зеленский во время заседания в формате "Рамштайн" призвал международных партнеров усилить ПВО Украины. По его словам, союзники должны использовать имеющиеся запасы ракет-перехватчиков.

Кроме того, Зеленский заявил о завершении операции по поражению Крымского моста 17 ноября. Он высоко оценил работу всех, кто принимал участие в ее проведении.