Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент Володимир Зеленський заявив, що цього року Україні потрібні додаткові кошти для покриття військового бюджету. За його словами, йдеться про 8 мільярдів євро.

Про це глава держави сказав під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" у вівторок, 17 листопада, передає Новини.LIVE.

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Потреба України в 8 млрд євро для військового бюджету

"Україні потрібно додатково 8 млрд євро цього року для покриття дефіциту військового бюджету", — зазначив Зеленський

Таким чином він закликав партнерів виконати домовленості, досягнуті на саміті в Анкарі стосовно додаткового фінансування української оборони. За словами глави держави, 8 млрд євро допомогли б покрити дефіцит у військовому бюджету України на цей рік.

Також Зеленський закликав європейських союзників активніше залучати можливості програми SAFE та спрямовувати кошти на закупівлю озброєння, яке вже випробували в умовах сучасної війни й яке підтвердило свою дієвість.

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За його словами, глава Міноборони України Євген Хмара та українська команда представлять партнерам конкретні потреби у фінансуванні й можливості, які відкриває розробка нових видів озброєння.

Як писали Новини.LIVE, Зеленський під час засідання у форматі "Рамштайн" закликав міжнародних партнерів посилити ППО України. За його словами, союзники повинні використати наявні запаси ракет-перехоплювачів.

Крім того, Зеленський заявив про завершення операції з ураження Кримського мосту 17 листопада. Він високо оцінив роботу всіх причетних до її проведення.