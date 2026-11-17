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Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 17 листопада, під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" звернувся до міжнародних партнерів із проханням посилити українську протиповітряну оборону. Він наголосив, що на тлі постійних російських атак союзники мають використати наявні запаси ракет-перехоплювачів для захисту українських міст.

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