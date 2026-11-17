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Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 17 ноября, во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" обратился к международным партнерам с просьбой усилить украинскую противовоздушную оборону. Он подчеркнул, что на фоне постоянных российских атак союзники должны использовать имеющиеся запасы ракет-перехватчиков для защиты украинских городов.

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