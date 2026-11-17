Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна вже підписала 11 угод про виробництво дронів. Крім того, ще 10 перебувають в роботі. Він закликав партнерів прискорити укладання нових домовленостей з Україною.

Про це глава держави повідомив на засіданні у форматі "Рамштайн" у вівторок, 17 листопада, передає Новини.LIVE.

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Угоди про виробництво дронів

Зеленський зазначив про розвиток ініціативи Drone Deal.

"Ми вже підписали 11 дронових угод, ще 10 — на стадії опрацювання. Вони будуть підписані. Данія стала першою країною, яка посилила свою оборону та безпеку завдяки українській зброї", — каже глава держави.

За його словами, більше країн отримають від цього користь. Він закликав пришвидшити роботу над уже підписаними угодами та над новими з країнами, які поки не досягли достатнього прогресу.

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Він підкреслив, що співпраця не обмежуватиметься лише постачанням українських безпілотників за кордон. Йдеться про комплексне партнерство в оборонній сфері, яке передбачає спільне виготовлення озброєння, обмін досвідом, розробку інноваційних технологій, а також відкриття виробництв і створення нових робочих місць як в Україні, так і в державах-партнерах.

Зеленський сподівається, що згодом до системи таких домовленостей долучаться і Сполучені Штати Америки. Наразі сторони вже працюють над цим питанням.

Як писали Новини.LIVE, Зеленський на "Рамштайні" заявив, що Україні потрібно додатково 8 млрд євро для покриття дефіциту військового бюджету. Крім того, він закликав європейських союзників активніше залучати можливості програми SAFE.

Також Зеленський закликав міжнародних партнерів посилити українську ППО. Зокрема, йдеться про передачу ракет-перехоплювачів для систем Patriot та IRIS-T.