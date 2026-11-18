Міністр національної оборони Канади Девід Макґінті. Фото: Reuters

Україна отримає новий пакет військової допомоги від Канади на 120 млн доларів. До нього увійдуть боєприпаси, спеціалізовані датчики для систем протиповітряної оборони, зимове спорядження та індивідуальні сухпайки. Частину коштів також спрямують на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів.

Про новий пакет допомоги повідомило Міністерство оборони Канади, передає Укрінформ, інформує Новини.LIVE.

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Що Канада передасть Україні

Зокрема, канадський уряд додатково виділить 45 млн канадських доларів (близько 35 млн доларів США) на чеську ініціативу щодо закупівлі боєприпасів. Таким чином, загальний внесок Канади в цю програму сягне 500 млн канадських доларів (близько 350 млн доларів США).

Ще близько 62 млн доларів США спрямують на закупівлю спеціалізованих датчиків для українських систем ППО. Також Канада виділить 23 млн доларів США на зимове військове спорядження.

Крім того, Збройні сили України отримають 1,6 млн боєприпасів калібру 20 мм та 250 тисяч індивідуальних сухпайків із запасів канадської армії.

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Раніше Новини.LIVE повідомляли, що міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг закликав союзників активніше підтримувати Україну. Він наголосив, що допомога Києву є інвестицією в безпеку всієї Європи, а ціна перемоги Росії буде катастрофічною.

Також Новини.LIVE писали, що Велика Британія передасть Україні понад тисячу ракет малої дальності та більш як десять радарів для виявлення повітряних загроз. Вартість нового пакета військової допомоги становить 240 млн фунтів стерлінгів, а перші поставки очікуються в середині грудня.