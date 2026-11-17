Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг на засіданні Контактної групи з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Фото: Reuters

Велика Британія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні вартістю 240 млн фунтів стерлінгів. Про це 17 листопада заявив міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Перші поставки заплановані на середину грудня.

Про це повідомляється на сайті британського уряду, передає Новини.LIVE.

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Які ракети для ППО отримає Україна

До нового пакета допомоги увійдуть понад 1000 ракет малої дальності та пускові установки, які довели свою ефективність проти реактивних дронів типу "Шахед".

Також Британія передасть понад десяток радарів. Вони допоможуть українським військовим виявляти повітряні загрози.

Велика Британія посилює ППО України перед зимою

Нову допомогу виділили у відповідь на прямі запити українського керівництва. Вона є частиною ширшої програми підтримки на 500 млн фунтів стерлінгів, яку британський уряд передбачив у бюджеті минулого місяця.

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Крім того, напередодні зими Лондон уже поставив Україні 400 зенітних ракет.

"В Україні президент Путін використовує зиму як зброю. Саме тому ми повинні й надалі перетворювати нашу непохитну підтримку України на реальні можливості, які допоможуть захиститися від варварських російських атак", — заявив британський міністр оборони.

Загальні зобов'язання Великої Британії щодо підтримки України становлять 10 млрд фунтів стерлінгів. Решту заходів зимової допомоги британський прем'єр-міністр представить у четвер на зустрічі "Коаліції охочих".

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Україна отримає ракети Patriot від Німеччини та Норвегії. Країни спільно оплатять новий пакет американської військової допомоги за програмою PURL. Він також включатиме обладнання та боєприпаси для ЗСУ.

Також Новини.LIVE писали про підготовку нових пакетів підтримки України від Іспанії. Мадрид теж планує надати оборонну допомогу на 437 млн євро.