Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Фото: Reuters

Великобритания объявила о новом пакете военной помощи Украине на сумму 240 млн фунтов стерлингов. Об этом 17 ноября заявил министр обороны Великобритании Уэс Стритинг во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Первые поставки запланированы на середину декабря.

Об этом сообщается на сайте британского правительства, передает Новини.LIVE.

Реклама

Какие ракеты для ПВО получит Украина

В новый пакет помощи войдут более 1000 ракет малой дальности и пусковые установки, которые доказали свою эффективность против реактивных дронов типа "Шахед".

Также Великобритания передаст более десятка радаров. Они помогут украинским военным выявлять воздушные угрозы.

Великобритания укрепляет ПВО Украины перед зимой

Новую помощь выделили в ответ на прямые запросы украинского руководства. Она является частью более широкой программы поддержки на 500 млн фунтов стерлингов, которую британское правительство предусмотрело в бюджете в прошлом месяце.

Читайте также:

Кроме того, в преддверии зимы Лондон уже поставил Украине 400 зенитных ракет.

"В Украине президент Путин использует зиму как оружие. Именно поэтому мы должны и впредь превращать нашу непоколебимую поддержку Украины в реальные возможности, которые помогут защититься от варварских российских атак", — заявил британский министр обороны.

Общие обязательства Великобритании по поддержке Украины составляют 10 млрд фунтов стерлингов. Остальные меры зимней помощи британский премьер-министр представит в четверг на встрече "Коалиции желающих".

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Украина получит ракеты Patriot от Германии и Норвегии. Страны совместно оплатят новый пакет американской военной помощи по программе PURL. Он также будет включать оборудование и боеприпасы для ВСУ.

Кроме того, Новини.LIVE писали о подготовке новых пакетов поддержки Украины со стороны Испании. Мадрид также планирует предоставить оборонную помощь на сумму 437 млн евро.