Министр национальной обороны Канады Дэвид Макгинти. Фото: Reuters

Украина получит от Канады новый пакет военной помощи на сумму 120 млн долларов. В него войдут боеприпасы, специализированные датчики для систем противовоздушной обороны, зимнее снаряжение и индивидуальные сухие пайки. Часть средств также будет направлена на чешскую инициативу по закупке боеприпасов.

О новом пакете помощи сообщило Министерство обороны Канады, передает Укринформ, сообщает Новини.LIVE.

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Что Канада передаст Украине

В частности, канадское правительство дополнительно выделит 45 млн канадских долларов (около 35 млн долларов США) на чешскую инициативу по закупке боеприпасов. Таким образом, общий вклад Канады в эту программу достигнет 500 млн канадских долларов (около 350 млн долларов США).

Еще около 62 млн долларов США будут направлены на закупку специализированных датчиков для украинских систем ПВО. Также Канада выделит 23 млн долларов США на зимнее военное снаряжение.

Кроме того, Вооруженные силы Украины получат 1,6 млн боеприпасов калибра 20 мм и 250 тысяч индивидуальных сухих пайков из запасов канадской армии.

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Ранее Новини.LIVE сообщали, что министр обороны Великобритании Уэс Стритинг призвал союзников активнее поддерживать Украину. Он подчеркнул, что помощь Киеву — это инвестиция в безопасность всей Европы, а цена победы России будет катастрофической.

Также Новини.LIVE писали, что Великобритания передаст Украине более тысячи ракет малой дальности и более десяти радаров для обнаружения воздушных угроз. Стоимость нового пакета военной помощи составляет 240 млн фунтов стерлингов, а первые поставки ожидаются в середине декабря.