Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг. Фото: Reuters

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг предостерег европейские страны от недостаточной поддержки Украины. По его мнению, если союзники не помогут Киеву сейчас, в будущем Европа может столкнуться с гораздо большими потерями.

Об этом британский министр заявил во время пресс-конференции по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", передает Новини.LIVE.

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Что британский министр сказал о помощи Украине

Журналисты спросили Стритинга, разочарован ли он позицией отдельных партнеров, которые не спешат передавать Украине имеющиеся запасы средств противовоздушной обороны.

В ответ глава британского Минобороны подчеркнул, что помощь Украине нужно рассматривать как инвестицию в безопасность всей Европы:

"Я бы попросил людей сравнить цену поддержки Украины с ценой поражения Украины в этой войне в пользу России… Инвестируйте сейчас, поддерживайте Украину сейчас, потому что если Путин победит, цена будет катастрофической".

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Он отметил, что без надлежащей поддержки Киева Россия и другие агрессивные государства могут прийти к выводу, что развязывание незаконных войн приносит результат.

Как сообщали Новини.LIVE, Великобритания объявила о новом пакете военной помощи Украине на 240 млн фунтов стерлингов. В него войдут более 1000 ракет малой дальности, пусковые установки и более десяти радаров для обнаружения воздушных угроз.

Как сообщали Новини.LIVE, Германия и Норвегия совместно профинансируют закупку американского вооружения для Украины в рамках программы PURL. В пакет войдут ракеты PAC-2 и PAC-3 для систем Patriot, дополнительные комплексы IRIS-T и боеприпасы к ним. Также Украина получит радары для контроля воздушного пространства, боеприпасы для истребителей F-16 и беспилотников.