Міністр оборони Великобританії Вес Стрітінг. Фото: Reuters

Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг застеріг європейські країни від недостатньої підтримки України. На його думку, якщо союзники не допоможуть Києву зараз, у майбутньому Європа може зіткнутися з набагато більшими втратами.

Про це британський міністр заявив під час пресконференції за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", передає Новини.LIVE.

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Що британський міністр сказав про допомогу Україні

Журналісти запитали Стрітінга, чи розчарований він позицією окремих партнерів, які не поспішають передавати Україні наявні запаси засобів протиповітряної оборони.

У відповідь глава британського Міноборони наголосив, що допомогу Україні потрібно розглядати як інвестицію в безпеку всієї Європи:

"Я б попросив людей порівняти ціну підтримки України з ціною поразки України у цій війні на користь Росії… Інвестуйте зараз, підтримуйте Україну зараз, бо якщо Путін переможе, ціна буде катастрофічною".

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Він зауважив, що без належної підтримки Києва Росія та інші агресивні держави можуть дійти висновку, що розв’язання незаконних воєн приносить результат.

Як повідомляли Новини.LIVE, Велика Британія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на 240 млн фунтів стерлінгів. До нього увійдуть понад 1000 ракет малої дальності, пускові установки та більш як десять радарів для виявлення повітряних загроз.

Як повідомляли Новини.LIVE, Німеччина та Норвегія спільно профінансують закупівлю американського озброєння для України в межах програми PURL. До пакета увійдуть ракети PAC-2 та PAC-3 для систем Patriot, додаткові комплекси IRIS-T і боєприпаси до них. Також Україна отримає радари для контролю повітряного простору, боєприпаси для винищувачів F-16 та безпілотників.