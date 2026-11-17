Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Фото: Reuters

Україна отримає новий пакет військової допомоги від Німеччини та Норвегії в межах програми PURL. Берлін виділить на закупівлю американського озброєння 300 млн доларів, а основну частину допомоги спрямують на посилення протиповітряної оборони — зокрема, на ракети PAC-2 та PAC-3 для систем Patriot.

Про виділення коштів повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає "Європейська правда" з Брюселя, інформує Новини.LIVE.

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Що увійде до нового пакета допомоги Україні

За словами Пісторіуса, Німеччина вп'яте долучається до механізму PURL, який передбачає фінансування європейськими державами закупівлі американського озброєння для України.

"Разом з Норвегією ми робимо це за допомогою ще одного так званого пакета PURL… Ми купуємо у США системи, яких немає в Європі. Це п'ятий пакет, у якому бере участь Німеччина. Цього разу ми виділяємо 300 мільйонів доларів США", — заявив німецький міністр.

Він уточнив, що основну увагу в новому пакеті приділять протиповітряній обороні, зокрема керованим ракетам PAC-2 та PAC-3 для систем Patriot.

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Окремо Пісторіус повідомив про роботу над інтеграцією ракет IRIS-T у системи протиповітряної оборони NASAMS, які Норвегія постачає Україні. За його словами, цей процес уже триває.

Крім того, Німеччина передає Україні нові радари повітряного спостереження, боєприпаси для винищувачів F-16 та безпілотники.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав президента США Дональда Трампа не ухвалювати несподіваних рішень щодо України під час запланованої зустрічі з Володимиром Путіним у Китаї. Він наголосив на важливості координації дій із європейськими партнерами.

Також Новини.LIVE писали, що світові запаси ракет PAC-3 для систем Patriot становлять орієнтовно 4–5 тисяч одиниць. Народна депутатка Галина Янченко заявила, що виробництво цих боєприпасів не забезпечує достатньої кількості, тому Україні потрібно шукати альтернативи, зокрема системи SAMP/T.