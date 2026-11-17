Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: Reuters

Украина получит новый пакет военной помощи от Германии и Норвегии в рамках программы PURL. Берлин выделит на закупку американского вооружения 300 млн долларов, а основная часть помощи будет направлена на укрепление противовоздушной обороны — в частности, на ракеты PAC-2 и PAC-3 для систем Patriot.

О выделении средств сообщил министр обороны Германии Борис Писториус, передает "Европейская правда" из Брюсселя, информирует Новини.LIVE.

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Что войдет в новый пакет помощи Украине

По словам Писториуса, Германия в пятый раз присоединяется к механизму PURL, который предусматривает финансирование европейскими государствами закупкиамериканского вооружения для Украины.

"Вместе с Норвегией мы делаем это с помощью еще одного так называемого пакета PURL… Мы закупаем в США системы, которых нет в Европе. Это пятый пакет, в котором участвует Германия. На этот раз мы выделяем 300 миллионов долларов США", — заявил немецкий министр.

Он уточнил, что основное внимание в новом пакете будет уделено противовоздушной обороне, в частности управляемым ракетам PAC-2 и PAC-3 для систем Patriot.

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Отдельно Писториус сообщил о работе над интеграцией ракет IRIS-T в системы противовоздушной обороны NASAMS, которые Норвегия поставляет Украине. По его словам, этот процесс уже идет.

Кроме того, Германия передает Украине новые радары воздушного наблюдения, боеприпасы для истребителей F-16 и беспилотники.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что канцлер Германии Фридрих Мерц призвал президента США Дональда Трампа не принимать неожиданных решений в отношении Украины во время запланированной встречи с Владимиром Путиным в Китае. Он подчеркнул важность координации действий с европейскими партнерами.

Также Новини.LIVE писали, что мировые запасы ракет PAC-3 для систем Patriot составляют ориентировочно 4–5 тысяч единиц. Народный депутат Галина Янченко заявила, что производство этих боеприпасов не обеспечивает достаточного количества, поэтому Украине нужно искать альтернативы, в частности системы SAMP/T.