Прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев. Фото: REUTERS/Natalia Campos

Прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев заявив, що його країна відмовляється від нових зобовʼязань стосовно військової допомоги Україні. Він пояснив це рішення тим, що Болгарія перебуває під процедурою надмірного бюджетного дефіциту, тому не має фінансових можливостей для додаткових витрат.

Про це повідомляє G4Media, передає Новини.LIVE.

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Болгарія не надаватиме Україні військову допомогу

Прем’єр-міністр наголосив, що Болгарія підтримує всі ініціативи, спрямовані на встановлення миру. Водночас Радев висловив незгоду з концепцією досягнення "миру з позиції сили".

На його переконання, такий підхід лише збільшує кількість жертв і руйнувань, а також загострює війну, створюючи загрозу для міжнародної безпеки.

Він зазначив, що серед країн Євросоюзу Болгарія має найбільшу історичну спільноту в Україні. Він висловив занепокоєння через загибель болгар унаслідок війни та наголосив, що одним із головних завдань уряду є створення умов, за яких вони зможуть якнайшвидше повернутися до мирного життя.

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Прем’єр пояснив, що Болгарія наразі проходить процедуру надмірного дефіциту бюджету та має труднощі з резервами, тому за нинішніх обставин не може виділити кошти на фінансову допомогу.

Водночас він запевнив, що не блокуватиме рішень інших країн-членів ЄС щодо підтримки України.

"Ми більше не постачаємо зброю та боєприпаси зі складів болгарської армії", — сказав Радев.

Болгарія готова продовжувати гуманітарну, медичну та енергетичну допомогу.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на українського лідера Володимира Зеленського, Україна й надалі розраховує на військову та енергетичну допомогу від міжнародних партнерів. Серед ключових потреб — зміцнення ППО, постачання боєприпасів для F-16 та підтримка енергетичної інфраструктури.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна наразі не має ресурсів для продовження передачі Україні ЗРК Patriot. Водночас він закликав інші держави активніше допомагати Україні.