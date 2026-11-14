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Главная Новости дня Болгария больше не будет поставлять Украине военную помощь

Болгария больше не будет поставлять Украине военную помощь

Ua ru
14 ноября 2026 16:59
Радев объяснил, почему Болгария прекращает поставки оружия Украине REUTERS/Natalia Campos
Премьер-министр Болгарии Румен Радев. Фото: REUTERS/Natalia Campos

Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что его страна отказывается от новых обязательств по оказанию военной помощи Украине. Он объяснил это решение тем, что Болгария находится в состоянии чрезмерного бюджетного дефицита, поэтому не располагает финансовыми возможностями для дополнительных расходов.

Об этом сообщает G4Media, передает Новини.LIVE.

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Болгария не будет оказывать Украине военную помощь

Премьер-министр подчеркнул, что Болгария поддерживает все инициативы, направленные на установление мира. В то же время Радев выразил несогласие с концепцией достижения "мира с позиции силы".

По его мнению, такой подход лишь увеличивает количество жертв и разрушений, а также обостряет войну, создавая угрозу для международной безопасности.

Он отметил, что среди стран Евросоюза Болгария имеет самую многочисленную историческую общину в Украине. Он выразил обеспокоенность гибелью болгар в результате войны и подчеркнул, что одной из главных задач правительства является создание условий, при которых они смогут как можно скорее вернуться к мирной жизни.

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Премьер пояснил, что Болгария в настоящее время проходит процедуру чрезмерного бюджетного дефицита и испытывает трудности с резервами, поэтому в нынешних условиях не может выделить средства на финансовую помощь.

В то же время он заверил, что не будет препятствовать решениям других стран-членов ЕС о поддержке Украины.

"Мы больше не поставляем оружие и боеприпасы со складов болгарской армии", — сказал Радев.

Болгария готова продолжать оказывать гуманитарную, медицинскую и энергетическую помощь.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на украинского лидера Владимира Зеленского, Украина и в дальнейшем рассчитывает на военную и энергетическую помощь от международных партнеров. Среди ключевых потребностей — укрепление ПВО, поставки боеприпасов для F-16 и поддержка энергетической инфраструктуры.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна пока не располагает ресурсами для продолжения передачи Украине ЗРК Patriot. В то же время он призвал другие государства активнее помогать Украине.

Европейский союз военная помощь Украина Болгария Румен Радев
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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