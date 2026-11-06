Тимчасовий повірений у справах України в Сполучених Штатах Денис Сєнік. Фото: Укрінформ

Україна досі не отримала від США інформації про те, на що Пентагон спрямує 400 млн доларів військової допомоги, передбачених для Сил оборони в межах програми USAI. Київ також не має підтверджень щодо підписаних контрактів і напрямів фінансування. Раніше американський сенатор заявляв, що Пентагон витратив майже всі законтрактовані кошти.

Про це Тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сєнік повідомив "Суспільному", передає Новини.LIVE.

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Що відомо про використання 400 млн доларів допомоги

Денис Сєнік розповів, що українська сторона повторно зверталася до представників США у Вісбадені та до Міністерства оборони країни. Однак отримати відповіді не вдалося.

"У нас немає підтвердження від американської сторони та від НАТО — зокрема, від NSATU у Вісбадені — щодо того, де перебувають кошти, які контракти вже підписані або будуть підписані і на що саме ці кошти будуть спрямовані. Тобто, по суті, немає жодної інформації про те, що відбувається", — сказав Сєнік.

Україна очікує від США інформації про розподіл грошей та перелік контрактів.

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"Нам потрібно все: боєприпаси, матеріально-технічне забезпечення. Йдеться про низку контрактів, зокрема щодо забезпечення експлуатації літаків F-16. Це значна сума. Ми дуже хотіли б отримати відповіді на наші запитання і розуміння того, коли і на що саме будуть використані ці кошти. Це надзвичайно важливо", — зазначив Сєнік.

Як США пояснювали затримку військової допомоги Україні

У 2025 році Конгрес США двопартійним голосуванням схвалив фінансування оборонних потреб України. У бюджеті Пентагону на 2026 фінансовий рік передбачили 400 млн доларів для Ініціативи сприяння безпеці України (USAI). За цією програмою американські компанії мають виробляти зброю, яку Україна визначає пріоритетною для своїх Сил оборони.

У квітні 2026 року голова підкомітету з питань оборони комітету Сенату з асигнувань Мітч Макконнелл розкритикував Пентагон. За його словами, відомство місяцями не укладало контракти на ці кошти. Сенатор пов'язав затримку із заступником міністра оборони з питань політики Елбриджем Колбі. Він заявив, що підрозділ Колбі відмовлявся пояснювати сенаторам причини затримки.

Макконнелл також повідомив, що торік Колбі був причетний до рішення призупинити постачання зброї Україні. Крім того, за словами сенатора, він прибрав допомогу Україні та країнам Балтії з проєкту бюджету Пентагону на 2026 рік, назвавши її "марнотратною". Згодом Конгрес повернув це фінансування.

Під час слухань 29 квітня конгресвумен Сара Елфрет запитала міністра оборони США Піта Гегсета, коли Україна отримає 400 млн доларів.

"Департамент визнає, що 400 мільйонів виділили на розбудову європейського потенціалу, і станом на вчора ці кошти вивільнили для контракту", — заявив Гегсет.

На запитання Елфрет про те, коли зброя фактично надійде до України, Гегсет відповів, що це залежить від того, що саме Київ придбає за ці гроші. Він також зазначив, що Пентагон враховуватиме рекомендації Європейського командування Збройних сил США (EUCOM), яке розпоряджається цими коштами.

У червні 2026 року державний секретар США Марко Рубіо заявив, що "дуже скоро" з'являться новини щодо 400 млн доларів військової допомоги Україні. На той час Конгрес уже затвердив фінансування, однак його виділення затримувалося в Пентагоні.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Володимир Зеленський назвав сильним рішення Державного департаменту США дозволити Україні придбати 500 ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем протиповітряної оборони Patriot. Водночас він наголосив, що постачання цих ракет може розпочатися лише через кілька років.

Також Новини.LIVE писали, що Зеленський заявив про готовність Києва тимчасово припинити атаки на російські нафтопереробні заводи за умови, що Росія зупинить удари по українській енергетичній інфраструктурі або США нададуть Україні додаткові ракети Patriot.