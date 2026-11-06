Временный поверенный в делах Украины в Соединенных Штатах Денис Сеник. Фото: Укринформ

Украина до сих пор не получила от США информации о том, на что Пентагон направит 400 млн долларов военной помощи, предусмотренных для Сил обороны в рамках программы USAI. Киев также не располагает подтверждениями относительно подписанных контрактов и направлений финансирования. Ранее американский сенатор заявлял, что Пентагон израсходовал почти все законтрактованные средства.

Об этом Временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник сообщил "Суспільному", передает Новини.LIVE.

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Что известно об использовании 400 млн долларов помощи

Денис Сеник рассказал, что украинская сторона неоднократно обращалась к представителям США в Висбадене и в Министерство обороны страны. Однако получить ответы не удалось.

"У нас нет подтверждения от американской стороны и от НАТО — в частности, от NSATU в Висбадене — относительно того, где находятся средства, какие контракты уже подписаны или будут подписаны и на что именно эти средства будут направлены. То есть, по сути, нет никакой информации о том, что происходит", — сказал Сеник.

Украина ожидает от США информации о распределении средств и перечне контрактов.

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"Нам нужно всё: боеприпасы, материально-техническое обеспечение. Речь идет о ряде контрактов, в частности об обеспечении эксплуатации самолетов F-16. Это значительная сумма. Мы очень хотели бы получить ответы на наши вопросы и понимание того, когда и на что именно будут использованы эти средства. Это чрезвычайно важно", — отметил Сеник.

Как США объясняли задержку военной помощи Украине

В 2025 году Конгресс США двупартийным голосованием одобрил финансирование оборонных нужд Украины. В бюджете Пентагона на 2026 финансовый год предусмотрено 400 млн долларов для Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). В рамках этой программы американские компании должны производить оружие, которое Украина определяет как приоритетное для своих Сил обороны.

В апреле 2026 года председатель подкомитета по вопросам обороны комитета Сената по ассигнованиям Митч Макконнелл раскритиковал Пентагон. По его словам, ведомство месяцами не заключало контракты на эти средства. Сенатор связал задержку с заместителем министра обороны по вопросам политики Элбриджем Колби. Он заявил, что подразделение Колби отказывалось объяснять сенаторам причины задержки.

Макконнелл также сообщил, что в прошлом году Колби был причастен к решению приостановить поставки оружия Украине. Кроме того, по словам сенатора, он исключил помощь Украине и странам Балтии из проекта бюджета Пентагона на 2026 год, назвав ее «расточительной». Впоследствии Конгресс восстановил это финансирование.

Во время слушаний 29 апреля конгрессвумен Сара Элфрет спросила министра обороны США Пита Хегсета, когда Украина получит 400 млн долларов.

"Департамент признает, что 400 миллионов было выделено на развитие европейского потенциала, и по состоянию на вчерашний день эти средства были выделены для заключения контракта", — заявил Хегсет.

На вопрос Элфрет о том, когда оружие фактически поступит в Украину, Хегсет ответил, что это зависит от того, что именно Киев приобретет на эти деньги. Он также отметил, что Пентагон будет учитывать рекомендации Европейского командования Вооруженных сил США (EUCOM), которое распоряжается этими средствами.

В июне 2026 года государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что "очень скоро" появятся новости о 400 млн долларов военной помощи Украине. К тому времени Конгресс уже одобрил финансирование, однако его выделение задерживалось в Пентагоне.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский назвал сильным решение Госдепартамента США разрешить Украине приобрести 500 ракет-перехватчиков PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot. В то же время он подчеркнул, что поставки этих ракет могут начаться только через несколько лет.

Также Новини.LIVE писали, что Зеленский заявил о готовности Киева временно прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы при условии, что Россия прекратит удары по украинской энергетической инфраструктуре или США предоставят Украине дополнительные ракеты Patriot.