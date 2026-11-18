Заседание группы "Рамштайн". Фото: Министерство обороны Украины

17 ноября в Брюсселе состоялось 37-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, к которому в онлайн-режиме присоединился президент Украины Владимир Зеленский. По итогам встречи 17 ноября союзники пообещали Украине новые пакеты военной помощи, которые будут включать средства ПВО, истребители F-16 и Mirage 2000-5F, ракеты, снаряды и сотни миллионов в рамках программы PURL.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Реклама

Зеленский обратился к партнерам с конкретной просьбой о помощи

Перед участниками заседания по видеосвязи выступил президент Владимир Зеленский.

"Этой зимой наш главный приоритет — защита неба. Россия продолжает свой воздушный террор, и поэтому для нас важно, что в рамках пакетов поддержки были объявлены взносы для укрепления ПВО", — отметил министр обороны Украины Евгений Хмара.

Какую помощь получит Украина после заседания в Рамштайне и кто присоединился

По данным Минобороны, наибольшие взносы партнеры направили на противовоздушную оборону и программу PURL.

Читайте также:

Германия напомнила о ранее объявленном пакете на 1 млрд евро для ПВО, в который входят системы IRIS-T, радары, дроны-перехватчики, интеграцию ракет IRIS-T в комплексы NASAMS и 20-мм боеприпасы для F-16.

Кроме того, Берлин вносит новый вклад в программу PURL в размере 300 млн долларов, передает дальнобойные снаряды, средства РЭБ, морские дроны, 70-мм ракеты, закупит совместные беспилотники middle-strike и deep-strike и направит Украине средства возмещения из Европейского фонда мира.

Дания подтвердила выделение 200 млн евро на критически важные средства ПВО и одобрила новый пакет на 645 млн евро. Эти деньги пойдут на ударные беспилотники (в частности, украинские), боеприпасы для F-16, украинские дроны-перехватчики и программу PURL. Также Копенгаген передаст средства в качестве компенсации из Европейского фонда мира.

Великобритания выделяет 240 млн фунтов стерлингов на ПВО, в частности на перехватчики, ракеты LMM и радары, а Нидерланды подготовили зимний пакет на 500 млн евро с новым взносом в PURL и поддержкой инициативы «Линия дронов».

Норвегия предоставляет пакет на сумму около 800 млн долларов, из которых 150 млн долларов пойдут на ПВО, включая ПЗРК, 300 млн долларов — на PURL, еще 300 млн долларов — на закупку украинских дронов для Сил обороны, а до 11 млн евро направят на средства противодействия реактивным «Шахедам».

Между тем Финляндия подтвердила два пакета на общую сумму 291 млн евро, включающие средства ПВО, и уже готовит следующий пакет и взнос в PURL в размере 40 млн евро. Свои взносы в PURL также анонсировали Люксембург ( 25 млн евро до конца этого года) и Португалия, которая выделяет 50 млн евро на PURL, 1 млн евро на NSATU Trust Fund и 3 млн евро на NATO CAP.

Боевая авиация для Украины и запланированные бюджеты на 2027 год

Партнеры также закрепили поставки самолетов и финансирование на последующие годы. Бельгия до конца 2026 года передаст Украине 10 истребителей F-16. В целом в этом году Брюссель предоставляет поддержку на сумму 1,1 млрд евро, что вместе со 100 млн евро на PURL составляет значительную сумму; на 2027 год планируется выделить ещё 1 млрд евро, а также передать ракеты ПВО, 70-мм снаряды и 20-мм боеприпасы для F-16.

Франция до конца 2026 года поставит два самолета Mirage 2000-5F, авиабомбы AASM Hammer 250 за счет средств Норвегии и Германии, 30-мм боеприпасы для Mirage и другое авиационное обеспечение за счет кредита ЕС, а также передаст антибаллистическую РЛС GF300 Thales.

Свои обязательства на 2027 год зафиксировали и страны Балтии. Литва предоставит 250 млн евро военной помощи (более 0,25% своего ВВП) и инвестирует в украинский ОПК, а Эстония выделит не менее 0,25% ВВП и готовит 15 млн евро на совместные промышленные проекты.

Ракеты, боеприпасы и снаряжение для Украины

Канада выделяет до 45 млн канадских долларов на закупку ракет AIM-7, Р-73 и Р-27 в рамках Чешской инициативы. Эти средства дополнят ранее объявленные 75 млн канадских долларов на дальнобойные артиллерийские боеприпасы, поэтому общий вклад Оттавы в Чешскую инициативу в 2026 году достигнет 120 млн канадских долларов. Также Канада передаст собственные оптические системы в рамках программы FrankenSAM, 20-мм авиационные боеприпасы, зимнее снаряжение и продукты для военных.

Испания готовит дополнительный пакет стоимостью более 400 млн евро, в который войдут дроны, артиллерийские снаряды и ракеты IRIS-T. Швеция выделяет пакет помощи на 71 млн долларов, из которых 20 млн долларов пойдут на PURL, а 18 млн долларов — на Чешскую инициативу.

Новини.LIVE сообщали, что Киев так и не получил от Вашингтона объяснений, на какие именно нужды Пентагон распределит 400 миллионов долларов в рамках программы USAI, а также не имеет подтверждений о заключенных соглашениях. Несмотря на это, один из американских сенаторов уже заявлял, что оборонное ведомство США использовало почти все средства, предусмотренные на контракты.

Трудности возникают и с поддержкой со стороны европейских партнеров. Германия, которая уже передала Украине несколько комплексов Patriot и ракет к ним, исчерпала собственные запасы и больше не планирует новых поставок, поэтому глава местного минобороны Борис Писториус призвал другие государства активнее помогать закрывать украинское небо.

Аналогичная ситуация и с финансовым участием отдельных стран ЕС. Премьер-министр Болгарии Румен Радев отказался брать на себя новые оборонные расходы в пользу Киева, сославшись на значительный дефицит государственного бюджета.

На фоне этого глава британского оборонного ведомства Уэс Стритинг предостерег европейских лидеров от промедления с оказанием помощи ВСУ. По его убеждению, если союзники не поддержат Украину сейчас, впоследствии всей Европе придется заплатить значительно более высокую цену.