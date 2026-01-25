Володимир Зеленський у Литві 25 січня — підсумки візиту президента України до Вільнюса

Володимир Зеленський, Гітанас Науседа та Кароль Навроцький. Фото: АР

Президент України Володимир Зеленський з офіційним візитом у Вільнюсі, столиці Литви, в неділю, 25 січня. Глава держави взяв участь у заходах з нагоди річниці Січневої революції, провів низку зустрічей, зокрема з президентами Литви та Польщі Гітанасом Науседою й Каролем Навроцьким, та виступив із промовою.

Про ключові події з нагоди візиту Володимира Зеленського у Вільнюс повідомляє Новини.LIVE.

Виступ Зеленського у Вільнюсі

Український лідер виступив із промовою у Вільнюсі, яка завершилася оплесками. Зеленський заявив, що війни Росії в ХХ столітті — це наслідок байдужості "сильних світу цього" в ХІХ. Також президент іронічно відзначив, що улюбленець диктатора Олександра Лукашенка — шпіц Умка, має більше прав, ніж білоруський народ.

Зазначимо, що промова Зеленського відбулася в межах заходів, присвяченій 163-й річниці Січневого повстання. Йдеться про повстання 1863-1864 років на території колишньої Речі Посполитої проти Російської імперії. У ньому взяли участь українці, литовці, поляки та білоруси, які зазнали поразки.

У своїх соцмережах український президент оприлюднив фото вшанування пам'яті загиблих учасників Січневого повстання на цвинтарі Расу у Вільнюсі.

Покладання квітів в пам'ять учасників Січневого повстання. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Люди мають значення. Нації мають значення. Культури мають значення. Росія ж значення не має, бо той, хто проти народів, історично завжди програє. Світла памʼять усім, хто загинув під час Січневого повстання. Вічна шана всім, хто боровся за свободу для своїх народів", — написав глава держави.

Подружжя Зеленських із візитом у Вільнюсі. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Зустріч Зеленського з Науседою та Навроцьким

Президент зазначив, що провів важливу розмову зі своїми колегами з Литви та Польщі. Він наголосив, що сьогодні важливо обʼєднувати зусилля та максимально співпрацювати. Лідери обговорили енергетичну підтримку України, посилення ППО, зокрема виробництво перехоплювачів, розвиток європейських програм PURL і SAFE, вступ України до ЄС та дипломатичну роботу Києва з партнерами, передусім з США.

Також Зеленський розповів Науседі та Навроцькому про тристоронні переговори України, США та Росії, що відбувалися в ОАЕ 23-24 січня.

"Дякую народам Литві і Польщі, лідерам за всі прояви підтримки для наших людей, і передусім за енергетичну. Вся допомога має значення і є дуже цінною", — зазначив президент.

Брифінг президентів України, Литви та Польщі

Господар заходу Гітанас Науседа наголосив, що Україна має вступити до Європейського Союзу до 2030 року. Він пояснив, чому так вважає, а також наголосив, що це забезпечило б безпеку як України, так і Європи.

Своєю чергою Володимир Зеленський відзначив, що Україна буде готовою до вступу в Євросоюз у 2027 році. Також він наголосив, що дата закінчення війни залежить від конкретних та юридично закріплених гарантій безпеки. Водночас президент повідомив, що документ про ці гарантії готовий на 100%.

Президент Кароль Навроцький також висловився про терміни вступу України до ЄС. Він зазначив, що це дуже тривалий процес, і поляки про це добре знають. Також Навроцький наголосив, що Росія становить загрозу для Європи.

Крім того, відомо, що Зеленський здійснив візит до Литви в день свого 48-річчя. Науседа скористався нагодою та привітав президента України під час пресконференції. Він зазначив, що символічно святкувати день народження в Литві, де в України багато друзів.

З ким іще зустрівся Зеленський у Литві

Президент зазначив, що зустрівся з міністеркою охорони здоровʼя Литви Марією Якубаускєнє, а також литовськими волонтерами Йонасом Охманом й Едмундасом Якілайтісом, які допомагають Україні.

"Пишаємося мати таких сильних друзів і таку підтримку. Вдячний за те, що від самого початку війни ви допомагаєте нашим людям. Дякуємо за все, що ви робите з 2014 року. Але найголовніше, що від початку повномасштабного російського вторгнення українці не відчувають себе самотніми", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що президент провів зустріч лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською. Вона відзначила, що Зеленський нагадує світову, що гідність, суверенітет та демократію варто захищати.

Також український лідер провів розмову з Науседою. Сторони обговорили ситуацію в українській енергетиці та посилення української ППО.