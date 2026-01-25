Владимир Зеленский в Литве 25 января — итоги визита президента Украины в Вильнюс

Владимир Зеленский, Гитанас Науседа и Кароль Навроцкий. Фото: АР

Президент Украины Владимир Зеленский с официальным визитом в Вильнюсе, столице Литвы, в воскресенье, 25 января. Глава государства принял участие в мероприятиях по случаю годовщины Январской революции, провел ряд встреч, в частности с президентами Литвы и Польши Гитанасом Науседой и Каролем Навроцким, и выступил с речью.

О ключевых событиях по случаю визита Владимира Зеленского в Вильнюс сообщает Новини.LIVE.

Выступление Зеленского в Вильнюсе

Украинский лидер выступил с речью в Вильнюсе, которая завершилась аплодисментами. Зеленский заявил, что войны России в ХХ веке - это следствие равнодушия "сильных мира сего" в XIX. Также президент иронично отметил, что любимец диктатора Александра Лукашенко - шпиц Умка, имеет больше прав, чем белорусский народ.

Отметим, что речь Зеленского состоялась в рамках мероприятий, посвященной 163-й годовщине Январского восстания. Речь идет о восстании 1863-1864 годов на территории бывшей Речи Посполитой против Российской империи. В нем приняли участие украинцы, литовцы, поляки и белорусы, которые потерпели поражение.

В своих соцсетях украинский президент обнародовал фото почтения памяти погибших участников Январского восстания на кладбище Расу в Вильнюсе.

Возложение цветов в память участников Январского восстания. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Люди имеют значение. Нации имеют значение. Культуры имеют значение. Россия же значения не имеет, потому что тот, кто против народов, исторически всегда проигрывает. Светлая память всем, кто погиб во время Январского восстания. Вечное уважение всем, кто боролся за свободу для своих народов",- написал глава государства.

Супруги Зеленские с визитом в Вильнюсе. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Встреча Зеленского с Науседой и Навроцким

Президент отметил, что провел важный разговор со своими коллегами из Литвы и Польши. Он подчеркнул, что сегодня важно объединять усилия и максимально сотрудничать. Лидеры обсудили энергетическую поддержку Украины, усиление ПВО, в частности производство перехватчиков, развитие европейских программ PURL и SAFE, вступление Украины в ЕС и дипломатическую работу Киева с партнерами, прежде всего с США.

Также Зеленский рассказал Науседе и Навроцкому о трехсторонних переговорах Украины, США и России, которые проходили в ОАЭ 23-24 января.

"Спасибо народам Литвы и Польши, лидерам за все проявления поддержки для наших людей, и прежде всего за энергетическую. Вся помощь имеет значение и является очень ценной",- отметил президент.

Брифинг президентов Украины, Литвы и Польши

Хозяин мероприятия Гитанас Науседа отметил, что Украина должна вступить в Европейский Союз до 2030 года. Он объяснил, почему так считает, а также отметил, что это обеспечило бы безопасность как Украины, так и Европы.

В свою очередь Владимир Зеленский отметил, что Украина будет готова к вступлению в Евросоюз в 2027 году. Также он отметил, что дата окончания войны зависит от конкретных и юридически закрепленных гарантий безопасности. В то же время президент сообщил, что документ об этих гарантиях готов на 100%.

Президент Кароль Навроцкий также высказался о сроках вступления Украины в ЕС. Он отметил, что это очень длительный процесс, и поляки об этом хорошо знают. Также Навроцкий отметил, что Россия представляет угрозу для Европы.

Кроме того, известно, что Зеленский совершил визит в Литву в день своего 48-летия. Науседа воспользовался случаем и поздравил президента Украины во время пресс-конференции. Он отметил, что символично праздновать день рождения в Литве, где у Украины много друзей.

С кем еще встретился Зеленский в Литве

Президент отметил, что встретился с министром здравоохранения Литвы Марией Якубаускене, а также литовскими волонтерами Йонасом Охманом и Эдмундасом Якилайтисом, которые помогают Украине.

"Гордимся иметь таких сильных друзей и такую поддержку. Благодарен за то, что с самого начала войны вы помогаете нашим людям. Спасибо за все, что вы делаете с 2014 года. Но самое главное, что от начала полномасштабного российского вторжения украинцы не чувствуют себя одинокими",- отметил Зеленский.

Напомним, что президент провел встречу с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Она отметила, что Зеленский напоминает мировую, что достоинство, суверенитет и демократию стоит защищать.

Также украинский лидер провел разговор с Науседой. Стороны обсудили ситуацию в украинской энергетике и усиление украинской ПВО.