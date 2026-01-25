Видео
Україна
Главная Новости дня У шпица Лукашенко больше прав, чем у белорусов, — Зеленский

У шпица Лукашенко больше прав, чем у белорусов, — Зеленский

Ua ru
Дата публикации 25 января 2026 16:46
Зеленский заявил о зависимости Беларуси от РФ — видео
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зависимость Беларуси от России создает дополнительные угрозы не только для Украины, но и для всей Европы. По его словам, события 2020 года в Беларуси стали упущенным шансом, последствия которого сегодня ощущают многие страны.

Об этом глава государства заявил во время своего выступления в Вильнюсе в воскресенье, 25 января.

Читайте также:

Зеленский высказался о зависимости Беларуси от РФ

Украинский лидер подчеркнул, что сейчас в Беларуси прав у питомца диктатора больше, чем у собственного народа.

"Пока что белому шпицу Лукашенко оставлено больше прав, чем народу Беларуси, к сожалению. Был шанс в 2020 году, чтобы это изменить, и, уверен, будет еще шанс", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что тогда международной поддержки для белорусского общества оказалось недостаточно, а сейчас ситуация стала значительно сложнее и опаснее.

"Но тогда поддержки для белорусов было просто недостаточно, а теперь мы все чувствуем, насколько сложнее, насколько дороже, насколько опаснее стало для всех из-за зависимости Беларуси от Москвы", — сказал Зеленский.

Президент обратил внимание, что Россия активно использует территорию Беларуси в войне против Украины. По словам Зеленского, Минск также используется Москвой как инструмент давления на Европу.

"Операторы российских реактивных "шахедов" работают по Украине в том числе с территории Беларуси. Связь для ударов поддерживается с территории Беларуси. Россия использует Беларусь как полигон для шантажа Европы и мира "орешниками". Промышленность Беларуси работает на российскую войну, а торговые связи помогают Путину покупать компоненты, которые нужны, чтобы строить угрозу против всех нас в Европе", — подчеркнул глава государства.

Напомним, 25 января Владимир Зеленский вместе с первой леди прибыл в Вильнюс с официальным визитом.

Выступление украинского лидера в столице Литвы поддержали бурными аплодисментами.

Владимир Зеленский россия Александр Лукашенко Европа Беларусь
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
